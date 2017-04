ARK: Survival Evolved - TEK-Tier freischalten: Ist die Ausrüstung zu OP?

Im End-Game von ARK: Survival Evolved habt ihr die Möglichkeit, die TEK-Tier-Ausrüstung freizuschalten und zu craften. Mit ihr scheint ihr beinahe unbesiegbar, denn sie ist aus einem unheimlich starken Material und viele sind schon der Meinung, die TEK-Tier-Ausrüstung wäre zu OP. Was denkt ihr?

ARK: Survival Evolved - Patch 255 5 weitere Videos

Das kostenlose TEK-Tier-Update macht es euch möglich, im End-Game die mächtige Ausrüstung zu craften. Das Material, das sich “Element” nennt und stärker als gewöhnliches Metall ist, wurde mit dem Patch 254 hinzugefügt. Damit könnt ihr verschiedene Objekte verbessern. Wer schon lange bei ARK: Survival Evolved dabei ist, freut sich sicherlich schon sehr auf den End-Game-Spaß.

ARK: Survival Evolved - TEK-Tier: “Element”-Material beschaffen

Ihr möchtet das Element-Material haben, dann müsst ihr lediglich einen der vier Endbosse in ARK: Survival Evolved töten. Nichts leichter als das! Es kommt ganz darauf an, welchen Schwierigkeitsgrad ihr für den Kampf wählt. Denn je nachdem bestimmt sich die Menge an Element, die ihr erhaltet:







Lysrix



Megapithecus



Manticore



Drache



Leicht



10



20



25



34



Mittel



28



55



90



140



Schwer



74



120



190



300



Element ist aber natürlich nicht das einzige Material, das ihr benötigt, um euch die TEK-Tier-Rüstung zu craften. Ihr benötigt zudem nämlich noch sogenannte Tekgramme. Hierbei handelt es sich um Engramme, nur eben für TEK-Ausrüstungen.

Zunächst benötigt ihr den TEK-Replikator. Ihn müsst ihr ebenfalls herstellen und zwar vor allem anderen, denn mit seiner Hilfe könnt ihr euch erst die TEK-Tier-Ausrüstung craften. Im Übrigen erhaltet ihr auf jeden Fall Tekgramme, wenn ihr einen der Bosse tötet - egal, wen. Tötet ihr auch die anderen Bosse, dann erhöht sich natürlich eure Chance, noch mehr Element und noch mehr Tekgramme zu erhalten. Es wäre also empfehlenswert, noch mehr Bosse zu beseitigen, um mehr Element für eure TEK-Tier-Ausrüstung zu beschaffen.

Geht nun zu einem Obelisken oder zu einem Beacon, um den TEK-Replikator zu craften. Nur in ihrer Nähe könnt ihr TEK-Tier-Ausrüstung herstellen.

Folgende Materialien benötigt ihr, um den TEK-Replikator zu bauen:

5.000x Metallbarren

800x Polymer

600x Kristall

150x Schwarze Perlen

75x Element

Der TEK-Replikator ist sehr widerstandsfähig. Er kann also nicht so schnell zerstört werden. Das geht nur mit einigen wenigen Metallwaffen oder mit sehr starken Dinos. Wäre auch echt schade, denn allein für die 5.000 Metallbarren müsst ihr sage und schreibe 10.000x Metall sammeln. Die Kristalle findet ihr übrigens in den Höhlen, die auch mit glühender Hitze bis hin zu antarktischer Kälte kein Zuckerschlecken sind...Puh...na dann mal los...

ARK: TEK-Tier-Ausrüstung craften - So geht’s!

Ihr benötigt dann übrigens auch Element, um den TEK-Replikator überhaupt zum Laufen zu bekommen, als würde man quasi eine Münze hineinwerfen. Alle 10 Minuten benötigt der Replikator 1x Element. Jetzt kann es auch schon losgehen. Ihr benötigt also den TEK-Replikator, das jeweilige Tekgramm und die entsprechenden Materialien.

Diese TEK-Tier-Ausrüstungsteile könnt ihr euch dann craften:



Gegenstand



benötigte Materialien/Zutaten



Eigenschaften



TEK-Helm



· 20x Element

· 55x schwarze Perle

· 120x Polymer

· 120x Kristall

· 450x Metallbarren



Kreaturen und andere Überlebende werden hervorgehoben, Träger kann im Dunkeln sehen



TEK-Bruststück



· 20x Element

· 55x schwarze Perle

· 120x Polymer

· 120x Kristall

· 450x Metallbarren



Mit integriertem Jetpack, lässt Träger fliegen oder gleiten, kann Schwimmgeschwindigkeit unter Wasser steigern



TEK-Handschuhe



· 20x Element

· 55x schwarze Perle

· 120x Polymer

· 120x Kristall

· 450x Metallbarren



Starker Nahkampfangriff, gemeinsam mit Hosen kann ein Sprung mit anschließendem starken Punch ausgeteilt werden



TEK-Hose



· 20x Element

· 55x schwarze Perle

· 120x Polymer

· 120x Kristall

· 450x Metallbarren



Träger kann sehr schnell laufen, kann durch Bäume und Steine laufen/brechen



TEK-Schuhe



· 20x Element

· 55x schwarze Perle

· 120x Polymer

· 120x Kristall

· 450x Metallbarren



Absorbiert jeglichen Fallschaden, Träger kann besser und schneller klettern und Berge leichter erklimmen



TEK-Gewehr



· 20x Element

· 55x schwarze Perle

· 120x Polymer

· 120x Kristall

· 450x Metallbarren



Element wird als Munition benutzt (1x Element = 50 Schuss), muss nicht nachgeladen werden



Rex-TEK-Sattel



· 40x Element

· 100x schwarze Perle

· 250x Kristalle

· 350x Polymer

· 1.800 Metallbarren



Verbesserte Version von Rex-Sattel, mit integriertem Laser-Helm, der Element als Munition nutzt (1x Element = 20 Schuss)



Habt ihr alle TEK-Tier-Teile gecraftet, dann seid ihr bestens gerüstet. Jedes Rüstungsteil verschafft euch einzigartige Boni, die ihr perfekt miteinander kombinieren könnt.

TEK-Tier: Strukturen und andere Objekte mit “Element” craften

Der Patch 255 hat weitere Objekte und Strukturen in das Survival-Game integriert, die ihr auf der TEK-Tier(isch) stark bauen könnt. Doch dafür müsst ihr wieder mal ran und die Bosse erledigen, da sie euch mit den Tekgrammen für eure neuen Items versorgen. Folgende Tekgramme erhaltet ihr:

Brutmutter Lysrix : Fundament (leicht) - Wände, Zaun inkl. Fundament, Leiter, Säule, Dach, Treppe (mittel)

: Fundament (leicht) - Wände, Zaun inkl. Fundament, Leiter, Säule, Dach, Treppe (mittel) Drache : Behemothgate inkl. Rahmen (leicht) - Schildgenerator (mittel)

: Behemothgate inkl. Rahmen (leicht) - Schildgenerator (mittel) Megapithecus : Fenster inkl. Rahmen, Falltür inkl. Rahmen (leicht) - Tor für Dinosaurier inkl. Rahmen, Tür inkl. Rahmen (mittel)

: Fenster inkl. Rahmen, Falltür inkl. Rahmen (leicht) - Tor für Dinosaurier inkl. Rahmen, Tür inkl. Rahmen (mittel) Manticore: tba

Leicht und mittel zeigen euch den Schwierigkeitsgrad an. Ihr könnt die Bosse natürlich auch auf “schwer” besiegen. Dann schlagt ihr gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe, denn dann würdet ihr gleich alle Tekgramme erhalten, die ihr sonst erst mit “leicht” und dann mit “mittel” bekommen hättet.

Unter den neuen Objekten ist beispielsweise der TEK-Schildgenerator bzw. das TEK-Kraftfeld, der eine Schutzkuppel darstellt, die ihr über euer Zuhause bauen und euch so vor unerwünschten Eindringlingen schützen könnt. Um es zu aktivieren, benötigt ihr aber ebenfalls noch 1x Element.

Folgende Bauelemente bzw. Strukturen könnt ihr noch in TEK-Tier craften, wobei alle im TEK-Replikator herzustellen sind:



Strukturen



benötigte Materialien/Zutaten



Besonderheiten



TEK-Fenster



1x Element

16x Polymer

40x Kristall



-



TEK-Fensterrahmen



1x Element

5x Kristall

15x Polymer

30x Metallbarren



-



TEK-Tür



1x Element

40x Polymer

60x Kristall



Tür öffnet und schließt automatisch



TEK-Türrahmen



1x Element

5x Kristall

15x Polymer

30x Metallbarren



-



TEK-Falltür



1x Element

16x Polymer

40x Kristall



-



TEK-Falltürrahmen



1x Element

10x Kristall

25x Polymer

50x Metallbarren



-



TEK-Fundament



1x Element

20x Kristall

45x Polymer

100x Metallbarren



-



TEK-Wand



1x Element

15x Kristall

20x Polymer

35x Metallbarren



-



TEK-Laufsteg



1x Element

20x Kristall

40x Polymer

72x Metallbarren



Verbindet Areale



TEK-Zimmerdecke



1x Element

20x Kristall

25x Polymer

50x Metallbarren



Ein Boden für höhere Etagen



TEK-Dinosauriertor



2x Element

30x Polymer

35x Kristall



Hält Dinosaurier drinnen oder draußen



TEK-Dino-Torrahmen



2x Element

30x Kristall

50x Polymer

170 Metallbarren



-



TEK-Behemothtor



20x Element

350x Polymer

1.500 Kristall



Tor für besonders große Kreaturen



TEK-Behemoth-Torrahmen



40x Element

140x Kristall

500x Polymer

2.200 Metallbarren



-



TEK-Leiter



1x Element

8x Kristall

20x Polymer

28x Metallbarren



Kann auch bereits gefertigte Leitern erweitern



TEK-Säule



1x Element

10x Kristall

14x Polymer

60x Metallbarren



Kann ein Haus bei Gefälle stützen



TEK-Kraftfeld



75x Element

150x schwarze Perle

600x Kristall

800x Polymer

5.000 Metallbarren



Schutzschildgenerator erzeugt kuppelförmigen Schutz



TEK-Zaunfundament



2x Bindemittel

Zementpaste

5x Metallbarren



-



TEK-Geländer



3x Bindemittel

Zementpaste

12x Metallbarren



Schützt Spieler vor dem Fallen von Gefälle



TEK-Wendeltreppe



35x Bindemittel

Zementpaste

125x Metallbarren



-



schräges TEK-Dach



10x Bindemittel

Zementpaste

35x Metallbarren



-



Patch 256: Teleporter und Co.

Patch 256 hat euch einige neue Objekte für TEK-Tier nach ARK: Survival Evolved gebracht. Darunter findet ihr beispielsweise einen Teleporter. Mit diesem könnt ihr euch schnurstracks über die Map teleportieren lassen. Ihr braucht Elementsplitter und kein Element, wenn ihr den Teleporter funktionstüchtig machen wollt. Diese heißen im Englischen Element Shards.

Beim Teleportieren spielt aber auch das Gewicht eures Charakters oder aber das, der zu teleportierenden Kreatur eine Rolle. Ihr benötigt mindestens drei Elementsplitter. Wiegt ihr oder das Wesen 100 Kilo, dann müsst ihr schon acht Splitter investieren.

Nutzt den TEK-Replikator, um aus Elemet die Elementsplitter zu “zaubern”. Aus einem Elemet werden schon 10 Splitter. Übrigens könnt ihr den Teleporter auch in euren Unterwasserbasen nutzen. Bedenkt aber, dass große Dinos bisher noch nicht unter Wasser teleportiert werden können.

Auch der neue Generator ist wichtig und zwar, wenn ihr vorhabt, euch eine Unterwasserbasis zu bauen. Alle neuen Objekte müssen über den Replikator hergestellt werden.



Strukturen



benötigte Materialien/Zutaten



Besonderheiten



Mosasaur-Sattel



55x Element,

140x Schwarze Perle,

370x Kristall,

500x Polymer,

2.500 Metallbarren



Laser am Helm vorhanden (mit Nahkampf-Taste aktivieren)



TEK-Generator



30x Element,

120x Schwarze Perle,

250x Kristall,

500x Polymer,

2.400 Metallbarren



Wird mit Element befüllt (1x Element hält 90 Minuten) und gibt Unterwasserbasen Energie (ohne Leitung oder Kabel)



TEK-Teleporter



85x Element,

150x Schwarze Perle,

600x Kristall,

1.200 Polymer,

2.500 Metallbarren



Schnellreise nur zwischen Teleportern möglich (es müssen also mehrere aufgestellt werden), kann auch Kreaturen teleportieren.



Vakuumabteil (Vacuum Compartment)



3x Element,

40x Schwarze Perle,

170x Polymer,

225x Kristall,

450x Metallbarren



Kann auf maximal 100 gestackt werden, muss mit einem Generator betrieben werden.



Moonpool für Vakuumabteil (Vacuum Compartment Moonpool)



3x Element,

40x Schwarze Perle,

170x Polymer,

225x Kristall,

450x Metallbarren



Eine Art “Tür” für die Unterwasserbasis, Öffnung im Boden, durch die getaucht/geschwommen werden kann.



Sollten in Zukunft weitere TEK-Tier-Strukturen dazukommen, dann werden wir euch in diesem Artikel darüber informieren. Doch was glaubt ihr? Ist die TEK-Tier-Ausrüstung zu OP? Was würdet ihr euch denn für das End-Game bei ARK: Survival Evolved wünschen? Hinterlasst uns eure Meinung gern in den Kommentaren.