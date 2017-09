ARK: Survival Evolved - Kibble: Rezepte und Verwendung

Wollt ihr bei ARK: Survival Evolved eine bestimmte Kreatur zähmen, dann müsst ihr wissen, welches Essen sie bevorzugen. Kibble ist in jedem Fall am effektivsten, denn damit spart ihr nicht bloß Zeit. Die gezähmte Kreatur erhält dadurch ein höheres Level und das wollt ihr unbedingt, denn das Leveln eurer Monster ist begrenzt. Nachfolgend zeigen wir euch also alle Rezepte für Kibble und verraten euch, für was ihr es einsetzen könnt.

In unserer Dino-Liste haben wir euch alle Kreaturen aufgezählt und dort auch ihre Lieblingsnahrung notiert. Kibble ist zwar am effektivsten, doch zu Beginn des Spiels werdet ihr noch keines herstellen können. In dem Fall müsst ihr auf andere Nahrung zurückgreifen. Rohes oder gekochtes Fleisch sowie Beeren sind beim Zähmen besser als das falsche Kibble, weshalb ihr euch vorher unbedingt informieren solltet.

Alle Rezepte für Kibble

Nehmt ihr das falsche Kibble, werdet ihr die niedrigste Effektivität erreichen, was zu den schlechtesten Stats des Tiers nach der Zähmung führt. Kibble ist auch für die Prägung von Baby-Dinosauriern wichtig, wobei ihr hier das Problem haben werdet, dass die Kreaturen nach keinem bestimmten Kibble fragen werden. Ihre Bedürfnisse sind immer zufällig, weshalb ihr euch dafür mit verschiedenen Arten von Kibble ausstatten solltet.

Im Kochtopf benötigt ihr 30 Sekunden, um ein Kibble herzustellen. Zur Not könnt ihr dies schnell tun, sofern ihr die Zutaten bereits habt. Die folgende Tabelle nennt euch alle Rezepte für Kibble. Darunter findet ihr noch weitere interessante Informationen zu diesem Thema.

Ei für das Kibble Restliche Zutaten Futter für: Allosaurus-Ei Gekochtes Edelfleisch, Kartoffel Tapejara, Griffin Ankylo-Ei Geräuchertes Edelfleisch, Kartoffel Carnosaurus Araneo-Ei Geräuchertes Edelfleisch, Karotte tba Archaeopteryx-Ei Gekochtes Fischfleisch, Mais Diplocaulus Argentavis-Ei Geräuchertes Edelfleisch, Zitrone Spinosaurus Baryonyx-Ei Rohes Hammelfleisch, Kartoffel Megalania Brontosaurus-Ei Dörrfleisch, Karotte Sabertooth Camelsaurus-Ei 50x Chitin, Kartoffel Thorny Dragon Carbonemys-Ei Geräuchertes Edelfleisch, Karotte Brontosaurus Carnosaurus-Ei Gekochtes Fleisch, Kartoffel Triceratops, Direwolf, Direbear Compy-Ei Gekochtes Fischfleisch, Zitrone Kentrosaurus Dilophosaurus-Ei Dörrfleisch, Zitrone Ankylosaurus, Doedicurus, Pachycephalosaurus Dimetrodon-Ei Dörfleisch, Zitrone Gallimimus Dimorphodon-Ei Gekochtes Fleisch oder Cooked Meat Jerky, Mais Megaloceros Diplo-Ei Seltene Blume, Kartoffel Allosaurus Dodo-Ei Gekochtes Fleisch oder Gekochtes Fischfleisch, Karotte Pteranodon, Ichthyosaurus, Mesopithecus Gallimimus-Ei Dörrfleisch, Kartoffel Terror Bird, Castoroides Ichthyornis-Ei Seltene Blume, Kartoffel Giant Bee Iguanodon-Ei Geräuchertes Edelfleisch, Seltener Pilz Daeodon Kairukus-Ei Gekochtes Fleisch oder Dörrfleisch, Kartoffel Angler Kaprosuchus-Ei Geräuchertes Edelfleisch, Kartoffel tba Kentro-Ei Goldenes Hesperornis-Ei, Ammonite-Galle Yutyrannus Lymantria-Ei Geräuchertes Edelfleisch, Zitrone tba Lystro-Ei Gekochtes Edelfleisch oder Geräuchertes Edelfleisch, Karotte Diplodocus Mantis-Ei Obsidian, Zitrone Rock Elemental Megalania-Ei 10x Chitin, Honig Megatherium Megalosaurus-Ei 2x Geräuchertes Edelfleisch, Karotte Therizinosaurus Microraptor-Ei Geräuchertes Edelfleisch, Mais Iguanodon Moschops-Ei Dörrfleisch, Kartoffel Purlovia Oviraptor-Ei Dörrfleisch, Mais Megalosaurus Pachycephalosaurus-Ei Gekochtes Fleisch, Zitrone Paraceratherium Pachyrhino-Ei Gekochtes Edelfischfleisch, Zitrone Baryonyx Parasaurus-Ei Gekochtes Fleisch oder Dörrfleisch, Mais Raptor Pegomastax-Ei Rohes Edelfischfleisch, Zitrone Ichthyornis, Pelagornis Pelagornis-Ei 10x Chitin, Zitrone Archaeopteryx Pteranodon-Ei Gekochtes Fleisch oder Dörrfleisch, Karotte Carbonemys Pulmonoscorpius-Ei Geräuchertes Edelfleisch, Mais Tyrannosaurus, Beelzebufo Quetzalcoatlus-Ei 3x Geräuchertes Edelfleisch, 3x Karotte Mosasaurus, Giganotosaurus, Dimetrodon Raptor-Ei Dörfleisch, Mais Mammoth Tyrannosaurus-Ei Geräuchertes Edelfleisch, Mais Plesiosaur, Quetzalcoatlus Sarcosuchus-Ei Dörrfleisch, Karotte Stegosaurus Spinosaurus-Ei Geräuchertes Edelfleisch, Kartoffel Megalodon Stegosaurus-Ei Geräuchertes Edelfleisch, Zitrone Argentavis Tapejara-Ei Gekochtes Edelfleisch, Karotte Kaprosuchus Terror-Bird-Ei Gekochtes Fleisch oder Dörrfleisch, Zitrone Woolly Rhino Therizino-Ei Angler Gel, Zitrone Basilosaurus Thorny-Dragon-Ei Dörrfleisch, Kartoffel Lymantria Titanoboa-Ei Dörrfleisch, Mais Gigantopithecus, Dunkleosteus, Thylacoleo Triceratops-Ei Dörrfleisch, Kartoffel Sarcosuchus Troodon-Ei 2x Karotte, Kartoffel Equus Vulture-Ei Gekochtes Fleisch, Mais Morellatops

Was ihr über Kibble wissen solltet

In erster Linie wollen wir euch mit auf den Weg geben, dass ihr euer Kibble schnell verlieren könntet. Das ist uns nämlich passiert, als wir ein Equus zähmen wollten. Diese werden passiv gezähmt und dafür muss das Kibble ganz rechts in der Leiste platziert werden. Das ist allerdings auch das Item, das ein Pegomastax entwendet, wenn er euch angreift. Achtet also darauf, dass diese Viecher euch nicht überraschen.

Wenn ihr viel Kibble herstellt, dann bewahrt es am besten in einem Kühlschrank auf. So könnt ihr die Zeit, bis es verdirbt, am besten hinauszögern. Nutzt ihr Kibble zum Füttern eurer Tiere, dann ist es gar nicht verkehrt. Es hält ca. drei Tage und kann auf bis zu 100 Stück gestapelt werden. Auf diese Weise spart ihr Platz und Gewicht und sorgt dafür, dass eure Kreaturen über einen längeren Zeitraum nicht verhungern, solltet ihr euren Server ein paar Tage lang nicht besuchen können.

Sucht euch für diese Zwecke ein Kibble aus, das leicht herzustellen ist. Zum Beispiel bietet sich Dodo-Kibble an. Ansonsten wird diese Art von Raubtierfütterung auf Dauer ganz schön aufwändig.