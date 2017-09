Dinos sind bei ARK: Survival Evolved das A und O und machen dieses Survival-Spiel so besonders. Ihr könnt die Kreaturen zähmen, ausbrüten, reiten und im Kampf als Unterstützung nutzen. Doch nicht alle Dinosaurier haben die gleichen Fähigkeiten und lassen sich auf dieselbe Art auf eine Freundschaft mit euch ein. Zudem hat jedes Tier sein eigenes Futter, das es bevorzugt und wenn ihr die wesentlichen Angaben über die Dinos nicht kennt, dann werdet ihr einsam durch die Arks wandern.

Bevor ihr euch entscheidet, welchen Dinosaurier ihr zähmen wollt, solltet ihr euch darüber informieren, welche Fähigkeiten sie haben. Einige Dinos helfen euch im Kampf, andere bei der Ernte und andere wiederum beim Transport. Es gibt Kreaturen, die euch sowohl auf dem Land, als auch auf dem Wasser unterstützen werden. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, sie genau danach einzuteilen – nach den Orten, an denen sie sich heimisch fühlen:

Land-Dinosaurier

Auf dem Land gibt es bisher die meisten Dinos zu finden. Sie sind nicht alle freundlich, sondern können euch ganz schön in den Hintern treten. Begegnet ihr zum Beispiel einem T-Rex, solltet ihr zumindest am Anfang und vor allem, wenn ihr alleine seid, die Beine in die Hände nehmen und flüchten. Ein ebenso großer Gegner ist der Titanosaurus. Er mag zwar neutral sein, doch wenn ihr ihm zu nahe kommt, kann er ordentlich austeilen.

Der Tabelle könnt ihr alle wichtigen Infos entnehmen. Sie verrät euch, was die Land-Dinosaurier benötigen, um gezähmt zu werden und ob ihr sie reiten oder ausbrüten könnt. Die folgende Bilderstrecke zeigt euch, wie die Kreaturen aussehen und wo sie vorkommen.



Dinos am Land Fähigkeiten Zähmbar Reitbar / Züchtbar Achatina - Ja / Süßer Gemüsekuchen Nein / Nein Allosaurus Zähmt ihr mehrere Allosaurus', verursachen sie im Rudel größeren Schaden an Gegnern. Ja / Diplosaurus Ei Kibble, Rohes Edelfleisch, Rohes Edelfischfleisch, Gekochtes Edelfleisch, Rohes Fleisch und Rohes Fischfleisch Ja / Ja Ankylosaurus Hilft beim Abbau von Metal, Setin, Feuerstein, Obsidian und Kristall. Ja / Dilo Ei Kibble, Gemüse Ja / Ja Araneo Nutzt Fäden, um Gegner zu verlangsamen. Ja / Verdorbenes Fleisch, Rohes Fleisch Ja / Nein Archaeopteryx Macht beim Tragen Gleitflüge möglich. Ja / Pelagornis Ei Kibble, Chitin Nein / Nein Baryonyx Kann beim Schwimmen andere Tiere und Spieler betäuben. Ja / Pachyrhinosaurus Ei Kibble,

Rohes Edelfleisch, Rohes Edelfischfleisch Ja / Ja Beelzebufo Mit diesem Frosch könnt ihr sehr weit springen und er stellt für euch Zementpaste aus Insekten her. Ja / Skorpion Ei Kibble, Rohes Hammelfleisch Ja / Ja Brontosaurus Dieser Dino ist ein toller Allrounder! Er trägt viel für euch, hilft euch außerordentlich bei der Ernte und ist auch im Kampf nicht zu unterschätzen. Ja / Carbonemys Ei, Gemüse Ja / Ja Carbonemys Dieser Dinosaurier transportiert euch durch Gewässer. Ja / Pteranodon Ei Kibble, Gemüse, Beeren Ja / Ja Carnotaurus - Ja / Ankylo Ei Kibble, Rohes Edelfleisch, Rohes Edelfischfleisch, Gekochtes Edelfleisch, Rohes Fleisch, Rohes Fischfleisch Ja / Ja Castoroides Verstaut ihr eure Ressourcen im Biber, wiegen sie weniger und im Sattel könnt ihr craften. Ja / Gallimimus Kibble, Gemüse, Mejoberry Ja / Ja Chalicotherium Dieser Dino wirft mit Felsbroken und sammelt für euch Beeren. Außerdem ist er sehr gut im Kampf. Ja / Bier Ja / Ja Compsognathus (Compy) - Ja / Rohes Edelfleisch Nein / Ja Daeodon - Ja / Iguanodon Ei Kibble, Rohe Hammelkeule Ja / Ja Deathworm - Nein Nein / Nein Dilophosaurus Spuckt beim Angriff mit Gift. Ja / Rohes Hammelfleisch Nein / Ja Dimetrodon Hilft euch dabei, Eier auszubrüten. Ja / Quetzal Ei Kibble, Rohes Hammelfleisch Nein / Ja Diplodocus Diplodocus lässt euch viel transportieren - sogar bis zu 10 Spieler. Ja / Lystro Ei Kibble, Mejoberry, Beeren Ja / Ja Direbear Der Direbear hilft euch dabei, hohe Lasten zu transportieren und Fasern zu ernten. Ja / Carno Ei Kibble, Honig Ja / Ja Direwolf Dieser Wolf hilft euch dabei, Chitin zu ernten und Höhlen zu erkunden. Ja / Carno Egg Kibble, Rohes Hammelfleisch Ja / Ja Dodo - Ja / Gemüse, Beeren Nein / Ja Doedicurus Der Doedicurus hilft euch dabei, Steine schnell abzubauen. Ja / Dilo Ei Kibble, Gemüse Ja / Ja Gallimimus Kann schnell bis zu 3 Spielern transportieren. Ja / Dimetrodon Ei Kibble, Gemüse, Majoberry Ja / Ja Giganotosaurus - Ja / Quetzal Kibble, Rohes Edelfleisch, Gekochtes Edelfleisch, Rohes Fleisch Ja / Ja Gigantopithecus Dieser Riesenaffe hilft euch dabei, Fasern zu farmen und wirft euch durch die Gegend. Ja / Titanboa Kibble, Mejoberry, Beeren Ja / Ja Hyaenodon - Ja / Streicheln Nein / Ja Iguanodon - Ja / Microraptor Ei Kibble, Beeren Ja / Ja Jerboa Jerboa warnt euch vor Extremwetterlagen. Ja / Pflanze Spezies Y Samen, Gemüse, Mejoberry, Beeren Nein / Ja Jug Bug Eigentlich sind die Jug Bugs nur dafür gut, Öl oder Wasser zu bekommen. Tötet ihr sie, lassen sie auch manchmal Chitin fallen. Nein Nein / Nein Kairuku Wollt ihr Eier ausbrüten, wird der Pinguin sie für euch wärmen. Er wärmt auch euch und lässt zudem Organisches Polymer fallen. Ja / Rohes Hammelfleisch Nein / Ja Kaprosuchus Mit diesem Dinosaurier könnt ihr weite Sprünge riskieren und er verbeißt sich mit seinem Maul. Ja / Rohes Edelfleisch, Rohes Edelfischfleisch, Gekochtes Edelfleisch, Rohes Fleisch, Rohes Fischfleisch Ja / Ja Leech - Nein Nein / Nein Lystrosaurus lystrosaurus verschafft euch einen XP-Boost, wenn ihr ihn streichelt. Ja / Handfütterung von seltenen Blumen Nein / Ja Mammoth Dieses Urzeittier hilft euch dabei, Holz zu farmen. Ja / Raptor Ei Kibble, Gemüse Ja / Ja Mantis Wenn ihr die Mantis mit entsprechendem Werkzeug ausstattet, farmt sie für euch unterschiedliche Ressourcen. Ja / Deathworm Spikes Ja / Nein Megaloceros Schnelles Reittier. Ja / Dimorphodon-Kibble, Gemüse Ja / Ja Megatherium - Ja / Megatherium Megalania Ei Kibble, Rohes Hammelfleisch Ja / Ja Microraptor Microraptor hilft euch dabei, andere Spieler aus dem Sattel zu werfen. Ja / Seltene Blumen Nein / Ja Morellatops Dieser Dino speichert für euch Wasser. Ja / Vulture Ei Kibble, Gemüse Ja / Ja Moschops Der Moschops kann für euch die Ressourcen sammeln, mit denen ihr ihn gezähmt habt. Ja / Saft, Leech-Blut, Organisches Polymer Nein / Ja Oviraptor Hilft euch dabei, Eier anderer Dinos zu sammeln und die Produktion der eigenen zu erhöhen. Ja / Giganotosaurus Ei Nein / Ja Ovis Mit dem Schaf könnt ihr steile Berge besteigen. Ja / Süßer Gemüsekuchen Ja / Ja Pachycephalosaurus - Ja / Dilo Ei Kibble, Gemüse Ja / Ja Pachyrhinosaurus Verwirrt Gegner mit Pheromenen und kann in einem Zweisitzer-Sattel zwei Spieler transportieren. Ja / Insektenschutzmittel Ja / Ja Paracer Auf dem Paracer könnt ihr eine Sattelplattform platzieren. Ja / Pachy Kibble, Gemüse, Mejoberry, Berren Ja / Ja Parasaur - Ja / Gemüse Ja / Ja Pegomastax Dieser Dinosaurier kann anderen Spielern ihre Items klauen. Ja / Gemüse Nein / Ja Phiomia Phiomia hilft euch dabei, Stroh zu ernten. Ja / Gemüse, Mejoberry, Beeren Ja / Ja Procoptodon In seinem Bauchbeutel kann das Känguru einen weiteren Spieler transportieren und enorm weite Sprünge machen. Ja / Seltene Pilze, Plant Spezies X Samen Ja / Ja Purlovia - Ja / Moschops Ei Kibble, Rohes Edelfleisch, Rohes Hammelfleisch Nein / Ja Rock Elemental Der Steingolem ist gut im Kampf gegen den Todeswurm. Ja / Mantis Ei Kibble, Schwefel, Ton, Stein Ja / Nein Sabertooth Die Säbelzahnkatze hilft euch dabei, Keratin und Chitin zu farmen. Ja / Bronto Kibble, Rohes Hammelfleisch, Rohes Edelfleisch Ja / Ja Sarcosuchus Bewegt sich sehr schnell im Wasser. Ja / Rohes Hammelfleisch Ja / Ja Scorpion Der Pulmonoscorpius kann Gegner betäuben. Ja / Verdorbenes Fleisch Ja / Nein Spinosaurus Der Spino ist gut zum Tauchen und zum Ernten von Fleisch. Ja / Argentavis Eis Kibble, Rohes Fleisch Ja / Ja Stegosaurus Mit dem Stego lässt sich Stroh und Beeren einfach ernten. Ja / Sarco Kibble, Gemüse, Mejoberrys, Beeren Ja / Ja Terror Bird - Ja / Gallimimus Kibble, Rohes Edelfleisch, Gekochtes Edelfleisch, Rohes Fleisch Ja / Ja Therizinosaurus Ist sehr gut zum Farmen verschiedener Ressourcen wie Fiber, Fleisch, Holz, Stroh, Beeren. Ja / Megalosaurus Ei Kibble, Gemüse, Mejoberry Ja / Ja Thorny Dragon Die Dornenechse kann Stachel verschießen. Ja / Morellatops Ei Kibble, Rohes Edelfleisch, Gekochtes Edelfleisch, Gekochtes Fleisch Ja / Ja Thylacoleo Ihr könnt auf dem Beutellöwen auf Redwood-Bäume steigen. Ja / Titanoboa Ei Kibble, Gekochte Lammkeule Ja / Ja Titanoboa - Ja / Befruchtetes Giganotosaurus Ei (oder andere befruchtete Eier) Nein / Nein Titanomyrma - Nein Nein / Nein Titanosaur Kann nur für 24 Stunden behalten werden, macht sich aber gut im PvP Ja / Topor erzeugen und danach den Sattel ins Inventar legen. Ja / Nein Triceratops Der Trike erntet für euch Beeren, Stroh und Holz. Ja / Carno Ei Kibble, Gemüse, Mejoberry, Beeren Ja / Ja Troodon - Ja / Lebende Kreaturen Nein / Ja Tyrannosaurus Rex Ist sehr hilfreich dabei, Ressourcen zu ernten. Ja / Pulmonoscorpius Ei Kibble, Rohes Edelfleisch, Gekochtes Edelfleisch, Rohes Fleisch Ja / Ja Utahraptor Der Raptor ist ein schnelles Reittier. Ja / Parasaurus Ei Kibble, Rohes Edelfleisch, Rohes Edelfischfleisch, Gekochtes Edelfleisch, Rohes Fleisch, Rohes Fischfleisch Ja / Ja Woolly Rhino - Ja / Terror Bird Kibble, Gemüse, Beeren Ja / Ja

Inhaltsverzeichnis: Land-Dinosaurier Wasser-Dinosaurier Luft-Dinosaurier Höhlen-Dinosaurier