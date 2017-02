ARK: Survival Evolved - Dinos züchten: Paarung und Baby-Dinos aus Eiern schlüpfen lassen

Bei ARK: Survival Evolved habt ihr die Möglichkeit, Dinos zu züchten. Wenn ihr euch für die Zucht entscheidet, dann könnt ihr Dinosaurier mit besseren Werten bekommen. Aber die kleinen Baby-Dinos sind dazu auch noch sehr süß. Doch die kleinen Racker brauchen eine besondere Pflege. In unserem Guide erfahrt ihr, wie ihr Dinos züchten könnt und die Baby-Dinos dann pflegen müsst, damit sie gut heranwachsen.

ARK: Survival Evolved - PS4 Game Launch Trailer 4 weitere Videos

Wollt ihr Dinos in eurem Fuhrpark haben, dann müsst ihr zuerst ein paar Dinosaurier zähmen. Damit ihr das aber nicht andauernd machen müsst, könnt ihr eure schon gezähmten Dinos sich miteinander paaren lassen. Dafür braucht ihr ein weibliches und ein männliches Exemplar einer Dino-Art. Das Beste daran ist jedoch, dass die kleinen Baby-Dinos die Werte ihrer Eltern “erben” und ihr so einen besseren, stärkeren Dino per Zucht erschaffen könnt.

ARK: Survival Evolved - Allgemeine Infos zur Zucht

In Sachen Zucht wird von euch bei ARK: Survival Evolved einiges abverlangt. Es kostet euch viel Zeit und einige Ressourcen, wenn ihr effektiv züchten möchtet. Doch es bringt euch auch viele Vorteile. Das solltet ihr rund ums Züchten wissen:

Die Basiswerte des Babys errechnen sich aus denen der Eltern → Die Chance steht 70 % hoch, dass ihr dann einen Dino mit besseren Werten als denen der Eltern erhaltet.

hoch, dass ihr dann einen als denen der Eltern erhaltet. Beim Schlüpfen ist besonders die Temperatur für das Dino-Ei entscheidend.

für das Dino-Ei entscheidend. Bei der Aufzucht ist das Futter von Bedeutung. Die kleinen Dinos brauchen viel Aufmerksamkeit.

von Bedeutung. Die kleinen Dinos brauchen viel Aufmerksamkeit. Ihr erhaltet einen Bonus aufs Zähmen, da die Zuchteffektivität von 100 % angerechnet wird.

angerechnet wird. Zusätzlich könnt ihr euch einen Bonus für die Prägung eurer kleinen Schützlinge holen. Ihr solltet eure Baby-Dinos als prägen. Reitet ihr dann auf ihnen, könnt ihr euch einen Bonus von bis zu 20 % beim Reiten holen. Auch in den Kategorien Schadensresistenz und Schaden sind bis zu 30 Prozent mehr möglich.

eurer kleinen Schützlinge holen. Ihr solltet eure Baby-Dinos als prägen. Reitet ihr dann auf ihnen, könnt ihr euch einen holen. Auch in den Kategorien Schadensresistenz und Schaden sind bis zu 30 Prozent mehr möglich. Apropos Prägung: Baby-Dinos gehören am Anfang niemandem, auch, wenn ihr die Paarung der Eltern arrangiert habt. Darum ist es wichtig, dass die Kleinen gleich nach der Geburt auf euch geprägt werden. Ihr müsst euch also gut um sie kümmern.

Im Folgenden möchten wir euch Schritt für Schritt bei eurer ersten Zucht begleiten bzw. leiten. Von der Paarung über die Schwangerschaft eures Dino-Weibchens über das Ausbrüten des Eis, das Schlüpfen und die Aufzucht sowie die Nachbereitung.

ARK - Züchten: # 1 Die Paarung

Was braucht ihr zum Züchten? In erster Linie natürlich einen männlichen und einen weiblichen Dinosaurier. Diese beiden sollten derselben Spezies angehören. Es gibt aber auch Dinos, die leider nicht gepaart werden können.

Übrigens: Ihr könnt euch auch einen tollen Dino mit guten Werten von einem eurer Freunde zum Paaren leihen. Es spielt keine Rolle, ob es sich bei den Dinos um einen selbst gezähmten handelt oder nicht.

Nun benötigt ihr ein Gehege für die beiden, also einen Raum, in dem sie sich in Ruhe paaren können. Ihr könnt ruhig mit ihnen zusammen in den eingezäunten Bereich gehen. Achtet zudem darauf, dass die beiden Dinos nicht zu viele Items in ihrem Inventar haben. Zudem sollten sie in dem Moment keinem Spieler folgen. Nun müsst ihr bei beiden das “Wandern” (“Enable Wandering”) aktivieren. Wartet kurz. Tauchen nun über den Köpfen der beiden Dinos ein paar Herzchen auf, dann wisst ihr, dass sie sich gerade paaren. Zudem erscheint eine Leiste, die sich füllt. Ist sie voll, dann ist euer Dino-Weibchen schwanger. Herzlichen Glückwunsch! Übrigens kann sich die Leiste nur füllen, wenn sich die Dinos auch eng beieinander befinden. Ihr solltet das Gehege also nicht zu ausladend bauen, sondern ruhig etwas enger. Entfernen sich die beiden Dinos nämlich voneinander, dann leert sich auch die Leiste wieder und der “Spaß”beginnt von vorn.

ARK - Züchten: # 2 Schwangere Dinos und Eier ausbrüten

Wie auch im wahren Leben gibt es auch bei ARK zwei Möglichkeiten, wie der Nachwuchs geboren werden kann: Zum einen können die Baby-Dinos aus Eiern schlüpfen und zum anderen gibt es Säugetiere, die ihre Babys so gebären:

Das Weibchen legt ein Ei nach der Paarung bzw. Schwangerschaft : Dieses bunte Ei liegt dann direkt vor dem Muttertier und ist nicht etwa im Inventar. Zunächst gehört es niemandem und könnte theoretisch einfach geklaut werden. Eier fangen sofort an zu brüten, das heißt auch, sie brauchen eine bestimmte Temperatur, die ihr bspw. mithilfe einer Klimaanlage schaffen könnt. Das Ei besitzt zwei Leisten, eine für die Brutzeit (Wann schlüpft das Dino-Baby?) und eine für die Gesundheit. Ist die Brutzeit-Leiste leer, dann schlüpft das Baby, aber gebt Acht (!), leert sich die Gesundheitsleiste, dann stirbt euer Kleines im Inneren des Eis. Das ist ein Zeichen dafür, dass ihr nicht die richtige Temperatur habt.

: Dieses bunte Ei liegt dann direkt vor dem Muttertier und ist nicht etwa im Inventar. Zunächst gehört es niemandem und könnte theoretisch einfach geklaut werden. Eier fangen sofort an zu brüten, das heißt auch, sie brauchen eine bestimmte Temperatur, die ihr bspw. mithilfe einer Klimaanlage schaffen könnt. Das Ei besitzt zwei Leisten, eine für die Brutzeit (Wann schlüpft das Dino-Baby?) und eine für die Gesundheit. Ist die Brutzeit-Leiste leer, dann schlüpft das Baby, aber gebt Acht (!), leert sich die Gesundheitsleiste, dann stirbt euer Kleines im Inneren des Eis. Das ist ein Zeichen dafür, dass ihr nicht die richtige Temperatur habt. Das Dino-Weibchen ist eine Zeitlang schwanger: Schwangere Dino-Mamas müssen genügend Nahrung zu sich nehmen und zwar das Doppelte als normal. Darum solltet ihr darauf achten, dass sich das Inventar dieses Dinos nicht leert. Wichtig ist zudem, dass der trächtige Dino in dieser Zeit nicht angegriffen wird und Schaden bekommt.

Übrigens: Die Chance auf Zwillings-Dinos steht bei 10% und die Wahrscheinlichkeit, sogar Drillinge zu erhalten, steht bei nur 2%.

Dino-Eier: Diese Temperatur brauchen die Dino-Eier bei ARK

Über die Tabelle unten könnt ihr in Erfahrung bringen, welche Temperatur euer Ei zum Ausbrüten braucht. Aber das Ei zeigt auch an, ob es für es zu warm oder zu kalt ist. In diesem Fall sinkt nämlich die Gesundheitsleiste ab, was gefährlich sein kann.

Ihr könnt die Temperatur in eurer Umgebung checken, indem ihr in euer Inventar schaut, wo ihr rechts oben die Temperatur seht. Steht die Temperatur dort in Fahrenheit angegeben, könnt ihr dies einfach in Celsius umwechseln, das ist in den Einstellungen möglich.

Ihr könnt nun die Temperatur erhöhen. Nutzt dafür am besten Standfackeln (Torch), Öfen (Oven) oder ein Lagerfeuer (Campfire). Diese könnt ihr dann in der Hütte aufstellen, in der ihr auch eure Eier ausbrüten möchtet. Es ist aber auch möglich, die Temperatur mithilfe einer Klimaanlage (Air Conditioner) zu steigern. Allerdings benötigt ihr für die Klimaanlage Level 55 sowie 21 Engramm-Punkte und ihr müsst den Kühlschrank freigeschaltet haben.

Wusstet ihr schon…?...dass ihr das Ei nicht gleich ausbrüten müsst? Ihr könnt es auch bis zu 700 Tage in einem Kühlschrank haltbar machen und dort aufbewahren. Auch im Inventar kann es so lange bleiben, sodass ihr es er später ausschlüpfen lasst.

Ihr braucht einen Fabricator, um die Klimaanlage herzustellen. Im Übrigen benötigt ihr 8 Klimaanlagen, um Eier auszubrüten. Damit ist es sogar möglich gleich 10 Eier auszubrüten. Ihr solltet sie U-förmig um die Eier herum aufstellen. Bei Giganotosauriern sind es sogar 14 Klimaanlagen, da sie es gern sehr, sehr warm mögen.

Zum Craften der Klimaanlage braucht ihr folgende Materialien:

110x Metallbarren

30x Elektronik

25x Polymer

15x Kristall



Dino



Mindest-Temperatur in °C



Maximal-Temperatur in °C



Zeit bis zum Schlüpfen



Allosaurus



26



32



1 St. 40 Min.



Ankylosaurus



16



20



2 St. 40 Min.



Archaeopteryx



16



20



2 St. 40 Min.



Argentavis



12



13



3 St.



Bronto



28



31



5 St.



Carboemys



30



34



1 St. 15 Min.



Carno



26



32



1 St. 40 Min.



Comby



24



32



50 Min.



Dilo



28



32



1 St. 10 Min.



Dimetrodon



2 St. 40 Min.



Dimorphodon



35



38



1 St. 20 Min.



Diplodocus



26



29



5 St.



Dodo



22



30



50 Min.



Drache



80



90



5 St.



Gallimimus



1 St. 30 Min.



Gigantosaurus



42



43



50 St.



Kairuku



22



30



1 St. 30 Min.



Kaprosuchus



29



35



2 St.



Lystrosaurus



24



28



50 Min.



Megalosaurus



26



32



1 St. 40 Min.



Morellatops



22



28



2 St. 30 Min.



Moschops



16



20



2 St. 40 Min.



Oviraptor



26



31



1 St. 10 Min.



Pachyrhinosaurus



24



28



1 St. 25 Min.



Parasaur



24



28



1 St. 25 Min.



Pelagornis



29



32



1 St. 40 Min.



Pteranodon



29



32



1 St. 40 Min.



Quetzal



5



6



16 St. 40 Min.



Raptor



20



28



2 St.



Rex



32



34



5 St.



Sarco



30



34



2 St. 30 Min.



Spinosaurus



30



32



3 St. 45 Min.



Stegosaurus



22



28



2 St. 45 Min.



Tapejara



29



32



1 St. 40 Min.



Terror Bird



20



28



2 St.



Thorny Dragon



22



28



2 St. 30 Min.



Trike



22



28



2 St. 30 Min.



Vulture



35



38



1 St. 20 Min.



ARK - Züchten: # 3 Junge Dinos aufziehen und prägen

Ist der kleine Baby-Dino erst einmal geschlüpft, geht es ans Aufziehen und Prägen. Die kleinen Dinos sind sehr pflegebedürftig, sie brauchen Schutz und müssen zunächst aufgepeppelt werden, da sie nur wenig Gesundheit besitzen. Selbstverständlich könnt ihr noch nicht auf ihnen reiten. Auch ihr Inventar ist noch nicht sehr groß. Es ist wichtig, dass ihr das kleine Dino-Baby genügend füttert und am besten die ganze Zeit über begleitet. Ihr solltet genug Nahrung in das kleine Inventar packen, um so den Wachstumsprozess voranzutreiben. Damit es nicht verhungert, müsst ihr das Inventar oft überprüfen, die kleinen gefräßigen Baby-Dinos brauchen wirklich viel Futter.

Hat das Kleine 10 % seines Wachstums erreicht, kann es sich selbst versorgen und aus einem Futtertrog fressen. Den Futtertrog könnt ihr ab Level 15 für 12 Engramm-Punkte craften. Ihr braucht dafür die Materialien:

120x Holz

60 x Stroh

40x Faser

8x Metall

Prägung ist wichtig! Ihr müsst eure Baby-Dinos gut füttern, sie knuddeln und mit ihnen spazieren gehen. Im Idealfall füttert ihr sie mit Kibble. Dieses Futter beschleunigt den Zähm-Effekt. Zum Herstellen benötigt ihr:

1 x Wasser

3 x Fiber

2 x Mejoberry

1 x spezielles Ei

1 x spezielles Gemüse

1 x spezielles Fleisch

Bis 49 % seiner Wachstumsphase gilt das Dino-Junge dann als Jugendlicher und ab 50 % als Heranwachsender. Ihr müsst obendrein zusehen, dass ihr nicht angegriffen werdet, wenn das Baby noch sehr klein ist. Denn es droht Fluchtgefahr! Solltet ihr angegriffen werden, dann ist das sehr schlecht, denn die Baby-Dinosaurier flüchten sofort und könnten dann auch einfach mal weg sein. Ihr solltet deshalb bei ihnen das “Wandering” ausschalten, damit die Kleinen nicht einfach mal verschwunden sind.

Zwischen zwei Paarungen: Nach der Schwangerschaft braucht Mama-Dino Ruhe

Hat ein weiblicher Dino eine Schwangerschaft hinter sich, dann müsst ihr ihr etwa 18 bis 48 Stunden Ruhe gönnen, bevor sie wieder schwanger werden kann. Männliche Dinos können hingegen gleich wieder gepaart werden - wie im echten Leben eben.