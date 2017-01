ARK: Survival Evolved - Alle Artefakte und ihre Fundorte

ARK: Survival Evolved ist voller Geheimnisse. Darunter fallen auch die Artefakte, die ihr in diversen Höhlen finden werdet. Da ihr sie im späteren Spiel brauchen werdet, haben wir für euch die Fundorte aller Artefakte zusammengetragen und sie mit Koordinaten in der Tabelle erfasst. Insgesamt gibt es 15 dieser Items, wobei zwei der Artefakte lediglich mit einem Kommando beschworen werden können.

Die anderen 13 Artefakte, die ihr bei ARK: Survival Evolved finden könnt, sind zusätzlich aufgeteilt. 10 davon findet ihr in den Höhlen im Hauptspiel und 3 weitere, wenn ihr den DLC Scorched Earth gekauft habt. Die Artefakte werdet ihr hauptsächlich brauchen, um die Endbosse zu beschwören. Zudem könnt ihr sie als Dekoration aufstellen. Habt ihr alle Artefakte persönlich zurückgeholt, werdet ihr mit der Trophäe bzw. dem Erfolg „Artefakt-Archäologe“ belohnt.

ARK: Survival Evolved – Artefakte: Infos und Fundorte

Nicht alle Artefakte waren bei ARK: Survival Evolved von Anfang an verfügbar. Einige wurden später mit einem Patch hinzugefügt. Das bedeutet, dass solange das Spiel in Entwicklung ist, das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Sollten also weitere Artefakte auftauchen, werden wir die nachfolgende Tabelle ergänzen. Die Tabelle verrät euch, bei welchen Koordinaten sich die begehrten Items befinden und wie viel sie wiegen. Die Fundorte auf The Center können anders sein. Auch diese Koordinaten listen wir auf.