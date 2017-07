Angry Birds Evolution - Glänzende Vögel: So könnt ihr sie bekommen und mehr EP aufpicken

Die zornigen Vögel sind wieder los! In Angry Birds Evolution trefft ihr auf allerhand schräge Vögel, die nur dazu bereitstehen, von euch auf den Feind geschnipst zu werden. Je nachdem, wie gut ihr trefft, desto mehr EP könnt ihr absahnen. Doch ihr könnt mithilfe der sogenannten glänzenden Vögel sogar die doppelte Menge an Erfahrungspunkten sammeln! Dafür müsst ihr nur wissen, wie ihr die glänzenden Vögeln bekommen könnt.

Angry Birds Evolution - Gameplay: So verlaufen die neuen Kämpfe Ein weiteres Video

Ob nun Shiny Pokémon oder Shiny Birds - In den meisten Spielen gibt es besondere Charaktere, die euch einige Vorteile bringen. Aber genau darum werden euch diese seltenen Vögel nicht einfach so hinterhergeschmissen. Nein, tatsächlich gehört auch einfach ein wenig Glück dazu. Habt ihr aber erst einmal einen glänzenden Vogel, dann könnt ihr bei Kämpfen und anderen Aktionen richtig viele EP einsammeln.

Shiny Birds - Wie ihr die glänzenden Vögel bekommt

Wie schon gesagt, so kann euch der Einsatz eines Shiny Birds im Kampf das Doppelte an Erfahrungspunkten einbringen. Das sorgt wiederum dafür, dass ihr euer Level schneller steigern könnt. So habt ihr anschließend die Möglichkeit, bei den Kundschaftern mehr Aktionen freizuschalten. Ihr seht also, dass es nur gut sein kann, glänzende Vögel in eurem Team zu haben.

Leider entscheidet der Zufall, ob ihr bei Angry Birds Evolution ein Shiny Bird erhaltet. Es gibt momentan zwei Möglichkeiten, um an einen glänzenden Vogel zu gelangen:

Möglichkeiten Beschreibung - Das ist zu tun! Brutkasten Kämpft gegen die Schweine, um so Eier zu bekommen, welche von den Gegnern zufällig droppen und dann übrigens nach einem Sieg direkt schlüpfen. Ihr findet aber noch mehr Eier im Brutkasten, wenn ihr euch wieder in der Vogelstadt befindet. Zum Ausbrüten benötigt ihr hier allerdings Tickets. Natürlich besteht nur eine geringe Chance, dass dann ein glänzender Vogel aus dem Ei schlüpft, aber bei uns hat es durchaus schon geklappt. Tickets könnt ihr im Übrigen aus Truhen fischen, die ihr im Kampf findet. Es gibt aber auch in regelmäßigen Abständen kostenlose Tickets, die ihr einfach durch simples Einloggen erhaltet. Natürlich könnt ihr sie ansonsten einfach kaufen. Glänzende Totems Außerdem könnt ihr Shiny Birds bekommen, wenn ihr die glänzenden Totems findet. Allerdings werdet ihr erst im späteren Spielverlauf auf sie stoßen. Bei den Totems handelt es sich um sehr seltene Items bei Angry Birds Evolution. Sie tauchen entweder während Kämpfen auf oder sind auch in Höhlen zu finden. Es gibt drei verschiedene Totems, aber glänzende Vögel gibt es auch nur mit dem glänzenden Totem. Das Totem sorgt nämlich dafür, dass sich eines eurer zornigen Vögel in ein Shiny Bird verwandelt. Das funktioniert fast so, als wolltet ihr eine Stufe erhöhen. Ihr müsst dafür euren Vogel einfach in den linken Slot ziehen und das Totem wiederum in den rechten Slot. Dabei erhöhen sich auch die XP eures Angry Birds.

Gold-glänzende Vögel bringen krassen XP-Boost

Es gibt aber nicht nur die einfachen glänzenden Vögel, sondern eben auch gold-glänzende Birds. Natürlich sind sie noch viel seltener, als die Shiny Birds. Kein Wunder, denn sie verdoppeln eure Erfahrungspunkte nicht nur, sie verzehnfachen eure XP sogar! Ihr erkennt sie daran, dass sie nicht bläulich, sondern goldig schimmern.

Ihr könnt in der Bio eurer Vögel nachlesen, ob es sich um einen normalen, einen glänzenden oder einen gold-glänzenden Vogel handelt. Schaut einfach unter der Gesundheit und den Angriffswerten nach.