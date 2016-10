3 0

Amnesia heißt die bekannte und beliebte Horror-Reihe, die mittlerweile schon zwei Teile plus DLC ausweisen kann. Bislang war das Ganze nur für den PC verfügbar, doch das soll sich im kommenden Monat ändern. Denn im November erscheint die Amnesia-Collection für PS4. Den ersten Trailer zur Collection findet ihr am Ende unserer News.

In der Amnesia Collection befinden sich drei Spiele. Zum einen der erste Teil "The Dark Descent" mit der Erweiterung namens "Justine" sowie der Nachfolger "Amnesia: A Machine for Pigs". Diese erscheinen zusammen am 22. November 2016 digital über den Playstation Store. Aktuell kann die Collection dort für etwa 30 Euro vorbestellt werden. Boni gibt es dafür allerdings nicht.

Gruseln ohne Verbesserungen

Amnesia und seine Nachfolger entstanden bereits 2010 und 2011. Wer allerdings auf grafische Verbesserungen der PS4-Version hofft, hofft vergebens. Dafür bekommt ihr aber zum günstigen Preis einige Schocker mit den drei Horror-Teilen.

Thomas Grip, seines Zeichens Creative Director bei Frictional Games, freut sich auf den Zuwachs der Amnesia-Community: Zusammen bieten alle drei Spiele eine gute Horrormischung, der sich jetzt auch PS4-Spieler stellen können. Ich hoffe, sie wird euch nach der Veröffentlichung einige schöne Albträume und schlaflose Nächte bereiten.



