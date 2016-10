3 0

Sammlerherzen schlagen höher: Auf eBay wird aktuell wieder ein seltener Commodore 65 angeboten. Der Prototyp und potenzielle Nachfolger des C64 hat es nie auf den Markt geschafft. Dennoch existieren da draußen ein paar seltene Exemplare des Rechners. Bereits vor einem Jahr war so ein Gerät auf der Auktionsplattform versteigert worden.

Damals ist der C65-Prototyp für etwa 20.000 Euro auf eBay weggegangen. Und auch der aktuelle Kandidat steht schon bei knapp der Hälfte nach nur fünf Geboten. Wie viele der Geräte heute noch im Umlauf und nicht in Sammlerhand sind, ist unklar. Selbst die Sammlergemeinde hat keinen Überblick, wie viele C65 es noch geben könnte. Die Prototypen wurden damals an Sammler verkauft, nachdem Commodore in die Insolvenz abgerutscht war.

C65 in betriebsbereitem Zustand

Was die beiden Angebote hier so interessant macht, ist, dass die Geräte voll funktionstüchtig sind. Das steigert den Wert bei Sammlern natürlich noch einmal enorm. Allerdings muss man erst einmal das nötige Kleingeld besitzen, um sich einen C65 nach Hause zu stellen und dann vermutlich nur noch von der anderen Seite einer Glasscheibe anzuhimmeln. Noch läuft die Auktion des C65-Prototyps knapp neun Tage.



