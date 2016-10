3 0

Vor einigen Tagen haben wir bereits über den andauernden Streik der Synchronsprecher und Gaming-Schauspieler in den USA berichtet. Dieser geht nun in die nächste Runde. Doch dieses Mal ergreifen die Publisher das Wort und zeigen, dass sie bereits Forderungen erfüllen wollten, die Gewerkschaft der Schauspieler diese aber konsequent ablehnt.

Auf sagaftravideogames.com führen die Publisher mehrere Punkte auf, in denen die Gewerkschaft SAG-AFTRA (Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists) angeblich ihre Mitglieder nicht über den Verlauf der Verhandlungen informiert hat. So haben die Publisher angeboten, das Gehalt der Schauspieler um neun Prozent zu erhöhen. Die SAG forderte jedoch eine jährliche Erhöhung von drei Prozent pro Jahr in den nächsten drei Jahren. Die Publisher fordern die Gewerkschaft nun dazu auf, ihre Mitglieder über die Angebote abstimmen zu lassen.

Die SAG reagiert auf die Website

Wie man sicher schon ahnen kann, ist die Gewerkschaft der Schauspieler vom Vorgehen der Publisher nicht sonderlich angetan. Sie fordern eine weitere Stellungsnahme der Videospielschöpfer sowie die Deaktivierung der genannten Website. Angeblich würde diese Markenrechte der Gewerkschaft verletzten und dem Ruf der Organisation Schaden zufügen. Die Vorwürfe der Publisher ließ die SAG jedoch in ihrem Statement weiterhin unberührt.

Aktuell ist es schwer abzusehen, welche Auswirkungen der Streik auf die Videospielindustrie hat. Die Publisher haben schon angekündigt, dass sie im Zweifel neue Sprecher einstellen. Nur 25 Prozent aller Schauspieler sind Teil der Gewerkschaft. Größen wie Troy Baker oder Nolan North gehören nicht dazu. Dementsprechend fällt der Druck der SAG deutlich geringer aus, als sie es beabsichtigen.



