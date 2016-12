3 0

Kaum zu glauben, aber wieder einmal steht das Weihnachtsfest an. Da bleibt uns nicht viel zu sagen, außer...

Liebe Freunde, Leser und Dahergelaufene,

war es denn nicht erst gestern, dass wir euch ein Frohes Fest 2015 wünschten? Und jetzt soll tatsächlich schon wieder ein ganzes, ereignisreiches Jahr vorbei sein? Wir würden es wahrscheinlich selbst nicht glauben, wenn nicht im Radio mal wieder Last Christmas von Wham laufen, im TV respektive über Netflix und Co. Weihnachtsfilme à la Kevin allein zu Haus angepriesen und im Supermarkt Glühwein verkauft würde.

Aber ja, es ist tatsächlich mal wieder so weit! Sicherlich gibt es derzeit und überhaupt wesentlich wichtigere Themen im Leben und Dinge, über die man wirklich sprechen sollte. Aber wir wollen uns hier auf das konzentrieren, was gamona thematisch vertritt: Dem ein oder anderen dürfte bereits aufgefallen sein, dass 2016 in vielerlei Hinsicht Veränderungen mit sich brachte in der Unterhaltungsbranche. Egal ob im Kino oder auf der heimischen Konsole / auf dem PC, die einst so großen Blockbuster vermochten dieses Jahr nicht zu überzeugen. Gut, inhaltlich lockten viele dieser Titel schon lange keinen mehr hinterm Ofen hervor, doch man hatte den Eindruck, dass 2016 auch kassentechnisch einen Wendepunkt darstellte: Große Kinoblockbuster floppten, teure Spieleproduktionen erreichten nicht mehr die Zahlen, die die erfolgsverwöhnten Publisher gewohnt waren - Die Kinogänger und Spieler sind es leid, jedes Jahr immer und immer wieder ein und dasselbe vorgesetzt zu bekommen. Sie wollen endlich Neues, Innovatives und vor allen Dingen Gehaltvolles. Vor diesem Hintergrund dürfte es besonders interessant sein, zu sehen, was 2017 bieten wird. Und das nicht nur wegen der Nintendo Switch.

Aber bis dahin wünschen wir euch von Herzen ein besinnliches Weihnachtsfest mit euren Liebsten, viel Zeit füreinander, dazwischen hoffentlich auch etwas Zeit für euch selbst, leckere Speisen und einfach schöne Feiertage!

Euer gamona-Team

