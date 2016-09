3 0

Horrorspiel mal anders? Dann ist Hello Neighbor genau euer Ding!

Wer erinnert sich an Meine teuflischen Nachbarn mit Tom Hanks in der Hauptrolle als Ray Peterson, der in seiner beschaulichen Straße auf einmal skurille Nachbarn bekommt, die sich mehr als verdächtig verhalten? Und genauso wie in Regisseur Joe Dantes Komödie von 1989 hättet ihr euch mal lieber nicht eurer Neugierde in Hello Neighbor gebeugt, denn schon bald werdet ihr merken, dass das Herumschnüffeln im Haus eures Nachbarn ganz und gar nicht gesund für euer virtuelles Leben ist.

Eine KI, die sich euch anpasst

Denn laut den Entwicklern Tinybuild und Dynamic Pixels passt sich die KI eurem Vorgehen an und handelt dementsprechend. Ihr seid durch die Vordertür hineingeschlichen? Dann erwarten euch dort bald Überwachungskameras. Ihr seid durch ein Fenster eingebrochen? Dann steht dort bald eine Bärenfalle. In diesem First-Person-Horror-Puzzler versucht euer KI-Nachbar, euch immer einen Schritt voraus zu sein. Schafft ihr es, ihn auszutricksen?

Erscheinen soll Hello Neighbor im Sommer 2017 für PC.