Ein kleines Kuriosum findet sich aktuell im Netz. Dort ist ein Bild eines alten C64 aufgetaucht, der auch heute noch - 25 Jahre nach seinem Erwerb - ohne Probleme läuft. Der Computer steht in einer kleinen Kfz-Werkstatt in Gdansk in Polen. Und dabei hat das gute Stück schon so einiges mitgemacht.

Das Bild des C64 hat sich über den Facebook-Kanal von Commodore verbreitet. Der C64 wurde vor insgesamt 34 Jahren (1982) auf den Markt gebracht. Die Produktion wurde nach 12 Jahren eingestellt. Und dennoch gibt es noch ein Modell, das aktiv benutzt wird und weiterhin seinen Dienst tut.

Der C64 überlebt auch Katastrophen

Und dieser spezielle Commodore 64 soll sogar eine Flut in der Stadt überlebt haben. Selbst danach tut er auch immer noch seinen Dienst. Hoffen wir, dass das gute Stück der Werkstatt noch eine ganze Weile erhalten bleibt. Das Foto wurde von dem Shop bereits im Januar geknipst und hat in Polen einen Hype ausgelöst. Für eine kurze Zeit stiegen die Preise auf eBay deutlich an.



