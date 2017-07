Bald erscheint der kommende Action-Titel Agents of Mayhem. Das neue Spiel der Saints Row-Entwickler Volition baut dabei auf eine Vielzahl von skurrilen Charakteren, die sich in ihren Fähigkeiten enorm unterscheiden. Mit einer Gruppe von drei ausgewählten “Helden” stürzt ihr euch in den Kampf gegen das Böse - eure Truppe solltet ihr jedoch vor jeder Mission mit Bedacht wählen. Damit ihr auch für jeden Auftrag die richtige Bande zusammenstellt, haben wir hier alle spielbaren Chaos-Agenten inklusive ihrer Fähigkeiten aufgelistet. Gutes Gelingen!

Agents of Mayhem - Die Franchise Forces im Video 4 weitere Videos

Rod Stone aka Hollywood

Der ehemalige Kopfgeldjäger, Reality-TV- und (kein Witz!) Porno-Star ist für jedes Squad bestens geeignet. Erst schießen, dann reden, das ist Hollywoods Devise. Mit ihm sollten gerade Anfänger am besten klarkommen.

Waffe

Sturmgewehr

Mittlerer Schaden auf mittlere Distanz

Auch gegen größere Gegnergruppen geeignet

Fähigkeiten

Aufmerksamkeitssucher: Leuchtgranate die Gegner ablenkt

Action-Held: Stimmt typische Action-Musik an um Schaden und Lebensenergie zu erhöhen

Oleg Kirlov aka Yeti

Der Mister-Freeze-Verschnitt aus Russland spricht zwar nicht viel, steckt dafür umso mehr ein und friert seine Gegner ein - ein typischer Tank eben. Yeti solltet ihr gerade gegen viele Gegner nutzen, sobald ihr diese allerdings festgefroren habt, solltet ihr auf einen anderen Charakter wechseln um ordentlich Schaden zu verursachen.

Waffe

Frostkanone

Fiert Gegner nach einiger Zeit ein

Schaden anfangs niedrig, skaliert aber nach oben

Fähigkeiten

Festgefroren: Erzeugt eine Schockwelle, die alle Feinde im Umfeld einfriert

Eisgefangener: Friert ebenfalls Gegner im direkt Umkreis ein, erhöht aber zudem die Stärke von Yetis Nahkampfangriffen

Ingo Rotkapp aka Red Card

Der ehemalige Hooligan des FC Rüdesheim ist ein Allrounder wie er im Buche steht. Der bullige Deutsche kann ordentlich einstecken, aber auch austeilen. Dafür besitzt er darüber hinaus keine allzu spektakulären Fähigkeiten. Als Anfänger seid ihr mit ihm gut beraten!

Waffe

Kombination aus Sturmgewehr und Schrotflinte

Distanz und Schaden wandelbar

Vielseitig einsetzbar

Fähigkeiten

Selbstzerstörerisch: Eine Explosion die sämtliche Gegner im Umkreis trifft

Aggressionstraining: Ein weiterer, großflächiger Angriff, der zudem die Gegner paralysiert, sollten sie vom Schaden nicht direkt erledigt werden

Agents of Mayhem - Die Bombshells im Video 4 weitere Videos

Piper Andrews aka Daisy

Das etwas andere Pin-Up-Girl aus Chicago solltet ihr nicht unterschätzen: Mit einer Gattling-Gun ausgerüstet, gleitet die Rockerin auf Rollerblades galant umher und macht euren Gegnern das Leben schwer. Auch Daisy ist gerade für Anfänger eine gute Wahl.

Waffe

Schwere Minikanone

Endlos Munition, darf aber nicht überhitzen

Niedriger Schaden, dafür hohe Feuerrate

Fähigkeiten

Störfaktor: Daisy rammt mehrere Feinde und paralysiert diese dabei

Störmodus: Schussrate der Waffe wird weiter erhöht, zusätzlich erhitzt sich diese beim Schießen nicht

Marina Santos aka Fortune

Die wendige Kolumbianerin war früher eine Auftragsdiebin, das merkt man auch an ihrem Spielstil: Viel hält sie nicht aus, verlassen könnt ihr euch dafür auf ihre Drohne, die euch in brenzligen Situationen zur Seite steht. Eher für erfahrene Spieler geeignet.

Waffe

Doppel-Energiepistole

Geringe Reichweite, dafür hoher Schaden

Je länger die Waffe benutzt wird, desto mehr Schaden teilt sie aus

Fähigkeiten

Kanonenschuss: Feuert einen gewaltigen Kombinationsschuss ab, der viele Gegner auf einmal treffen kann

Lähmende Glory: Eine Drohne wird aktiviert, die weiteren Feuerschutz bietet und dazu auch Gegner lähmen kann

Janel Braddock aka Braddock

Braddock eignet sich besonders gut für Missionen, in denen ihr von oben herab auf Gegner zielen könnt. Ihr Gewehr erwischt auch Feinde in weiter Ferne. Falls ihr in anderen Spielen regelmäßig Sniper steuert, werdet ihr euch mit Braddock sehr wohl fühlen.

Waffe

Energie-Feuerstoßgewehr

Hoher Schaden auf hoher Distanz

Ungeeignet gegen Feindgruppen

Fähigkeiten

Panzerbrecher: Munition durchbricht gegnerische Rüstungen

Mehr Zuversicht: Luftangriff mit hohem Radius

Ishmael Funderburke aka Hardtack

Ein weiterer Tank im Bunde ist Hardtack, der sich als ehemaliger Fischer besonders mit Harpunen gut auskennt. Mithilfe einer Teleharpune könnt ihr Gegner zu euch heranziehen und sie dann aus naher Distanz mit eurer Schrotflinte erledigen.

Waffe

Schwere Flinte

Hoher Schaden auf kurzer Distanz

Großer Treffer-Radius

Fähigkeiten

Teleharpune: Ziel wird gelähmt und herangezogen

Massensprengung: Minen werden verteilt und gezündet, großflächiger Schaden

Pranati Malhotra aka Rama

Rama solltet ihr nur auswählen, wenn ihr euch in Agents of Mayhem schon ordentlich eingespielt habt. Die Inderin ist zwar äußerst flink, hält aber auch verdammt wenig aus und ist nur auf große Distanz wirklich nützlich. Für Spezialisten und Profis.

Waffe

Bogen

Hohe Distanz, mittlerer Schaden

Ungeeignet gegen mehrere Gegner

Fähigkeiten

Todesfalle: Verletzt Gegner in einem mittelgroßen Radius, sobald die Falle zuschnappt

Patient Null: Ein Pfeil der, wenn das Ziel vom Treffer getötet wird, alle Feinde im Umkreis verseucht

Cosima Bellini aka Joule

Die letzte Agentin im Bunde ist Joule, eine italienische Ingenieurin. Neben ihrer Strahlenwaffe verfügt die junge Dame über ein Geschütz, das sich mit Hilfe ihrer Fähigkeiten noch weiter verstärkt. Sie ist besonders effektiv darin Standorte zu sichern.

Waffe

Strahlenwaffe

Hoher Schaden, niedrige Feuerrate, perfekt gegen einzelne Ziele

Neben der eigenen Waffe besitzt Joule ein Geschütz, das zwar nicht viel Schaden austeilt, dafür aber die Gegner ablenken kann

Fähigkeiten