FIFA 18 - Trophäen und Erfolge freischalten und 100% feiern

Wer bei FIFA 18 alle Trophäen und Erfolge freischalten will, hat sich viel vorgenommen. Insgesamt gibt es 45 Trophäen und 44 Erfolge mit einer Gesamtsumme von 1.000 Gamerscore. Mit dabei sind auch Achievements, auf die ihr euch sicherlich freuen werdet, denn sie sind nicht so schwer. Andere wiederum kosten euch viele Nerven und Zeit.

FIFA 18 - The Journey Hunter Returns - Offizieller Story-Trailer 5 weitere Videos

Natürlich müsst ihr „The Journey“ – den Storymodus – abschließen und könnt auch innerhalb dessen einige Trophäen und Erfolge abstauben. Zum Beispiel werdet ihr schon dafür belohnt, wenn ihr Alex Hunter ein Optik-Objekt hinzufügt oder ein EFL Cup gewinnt. Die Achievements wollen aber auch, dass ihr nach einem Gegentor einen Schnellwechsel durchführt – das ist doch eine neue Mechanik!?

Leitfaden zu allen Trophäen und Erfolgen

Doch das ist nicht die einzige Neuerung in FIFA 18, die sich auch auf die Trophäen und Erfolge niederschlägt. Zum Beispiel sollt ihr im Karrieremodus beim Verkaufen eines Spielers handeln – ja, das ist jetzt möglich. Was euch noch erwartet und welche Freischaltbedingungen euch von den 100% trennen, zeigt euch die Tabelle. Sobald wir herausfinden, welche Errungenschaften im Spiel Probleme bereiten, werden wir euch in diesem Artikel Kurz-Guides anbieten, die euch dabei helfen, sie freizuschalten.

Gibt es eine Trophäe bzw. einen Erfolg, der euch Kopfschmerzen bereitet und ihr kommt einfach nicht auf die Lösung? Hinterlasst uns eure Fragen in den Kommentaren.

Wollt ihr schon mal die bekannten Spielerwerte einsehen? Klickt euch einfach durch die Bilderstrecke.



Spielerwerte: Das sind die Top 100 Bilderstrecke starten (100 Bilder)