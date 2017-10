FIFA 18 - Squad Battles: Holt euch die Belohnungen

FIFA 18 bietet einige Neuerungen, auch bei FUT, sodass ihr euch nun mit sogenannten Squad Battles konfrontiert seht. Diese machen nicht nur Spaß, sondern können euch auch noch mit attraktiven Belohnungen bereichern. Auf welche Preise ihr euch freuen könnt und welche Funktionen die Squad Battles mitbringen, könnt ihr hier nachlesen.

Neben den Squad Building Challenges gibt es bei FIFA 18 jetzt auch noch die Squad Battles, bei denen ihr gegen ganz spezielle Mannschaften antreten müsst, um danach mit Boni in Form von Münzen und Packs belohnt zu werden. In den Matches sammelt ihr zunehmend bestimmte Punkte, die am Ende der Battles automatisch in den entsprechenden Boni an euch ausgezahlt werden. Dabei gilt natürlich je mehr Punkte auf eurem Konto sind, desto besser sind die Belohnungen.

Funktionen der wöchentlichen Squad Battles

Einmal die Woche aktualisieren sich die Squad Battles und eine neue Herausforderung wartet auf euch. Jede Partie, die ihr dabei absolviert, bereichert euer Konto mit Punkten. Diese wirken sich wiederum auf euren Rang aus, sodass ihr entweder Bronze, Silber, Gold oder Elite und einen Platz zwischen 1 und 100 belegt. Teilnehmen kann jeder, denn es gibt keine Qualifikation für die Squad Battles.

Doch wie genau funktionieren die Squad Battles? Letzten Endes spielt ihr in Einzelspieler-Wettkämpfen gegen eine KI, um in den Rängen aufzusteigen. Die Teams, gegen die ihr spielt, stellen sich aus Teams der FUT-Community zusammen, nur das eben eine KI die Steuerung übernimmt. Zu Beginn könnt ihr die Schwierigkeit einstellen, die sich natürlich auf eure Belohnungen auswirkt.

Squad Battles: Diese Belohnungen gibt’s

Mit steigendem Rang verbessern sich natürlich eure Belohnungen. Aber auch schon zu Beginn habt ihr die Möglichkeit, schnell ein paar Packs einzusammeln oder Münzen zu ergattern, die ihr wiederum ausgeben könnt. Im Folgenden findet ihr alle Ränge und die Belohnungen, die ihr dadurch erhaltet:



Rang Belohnungen Platz 100-51 2 Mega-Sets,

1 Seltene-Spieler-Set,

65.000 Münzen Platz 50-21 1 Jumbo Seltene Spieler-Set,

2 Mega-Sets,

65.000 Münzen Platz 20-11 2 Seltene Spieler-Sets,

1 Jumbo Seltene-Spieler-Set,

75.000 Münzen Platz 10-2 1 Ultimatives Set,

2 Seltene Spieler-Sets,

87.500 Münzen Platz 1 2 Ultimative Sets,

2 Seltene-Mega-Sets,

100.000 Münzen Bronze 3 2 Premium Leihspieler-Belohnungs-Sets Bronze 2 1 Ultimatives Leihspieler-Belohnungs-Set Bronze 1 1 Gold-Set,

1 Silber-Set,

1.150 Münzen Silber 3 2 Gold-Sets,

2.000 Münzen Silber 2 2 Gold-Sets,

1 Premium Gold-Set,

4.850 Münzen Silber 1 2 Premium Gold-Sets,

1 Gold-Set,

10.900 Münzen Gold 3 2 Jumbo-Premium-Gold-Sets,

12.000 Münzen Gold 2 1 Premium Goldspieler-Set,

1 Jumbo Premium Gold-Set,

13.000 Münzen Gold 1 1 Premium Goldspieler-Set,

2 Jumbo Premium Gold-Sets,

12.400 Münzen Elite 3 1 Seltenes Gold-Set,

1 Premium Goldspieler-Set,

1 Jumbo Premium Gold-Set,

20.800 Münzen Elite 2 2 Mega-Sets,

25.200 Münzen Elite 1 2 Mega-Sets,

39.800 Münzen

Eure gesammelten Punkte sind abhängig von der Schwierigkeitsstufe auf der ihr spielt, sodass die Squad Battles eine Langzeitbeschäftigung sind, bei der es viel zu holen gibt und ihr euch selbst auch zusehends verbessern könnt.