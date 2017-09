FIFA 18 - Pro Clubs - Die besten Funktionen für euren Profi

Bei all dem Hype um den FUT-Modus gehen die Pro Clubs meist etwas unter. Deswegen versprach EA bei FIFA 18 Neuerungen und viele Updates für den neuen Spielmodus. So werden die Pro Clubs jetzt noch umfangreicher und eure Möglichkeiten erweitern sich um ein Vielfaches. Findet heraus, was bei den Pro Clubs neu ist und wie ihr euren Profi am besten skillt.

Habt ihr schon alle Achievements zu FIFA 18 freigeschaltet? Schaut in unser Video, um rauszufinden, wie ihr die Trophäe Schlachtenbummler freischalten könnt:



Was die Pro Clubs so reizvoll macht, ist die Mischung aus Online-Modus und dem Aufwand, den man in den eigenen, spielbaren Profi steckt. Ähnlich wie beim Story-Modus rund um Alex Hunter könnt ihr hier euren Profi skillen und auf der Skillleiter nach oben steigen lassen. Viele Funktionen sind aus FIFA 17 bekannt, doch neuerdings warten Erweiterungen auf euch, die den Spielspaß noch steigern.

Werdet euer eigener Pro

In den Pro Clubs habt ihr die Chance, euren eigenen Profi-Spieler zu gestalten und ihn dann online gegen Freunde und andere Talente antreten zu lassen. Dabei kann es zu spannenden Matches kommen, denn ihr entscheidet, wie diese aufgebaut sind.

Zu Beginn erstellt ihr euren Profi. Dabei habt ihr die Auswahl aus einer Menge Attributen und Eigenschaften, die eurem Pro eine ganz eigene Spielweise verleihen. Im obligatorischen Skill-Baum verteilt ihr freigespielte Erfahrungspunkte und lasst euren Profi so an seinen Aufgaben wachsen. Verbessert sein Dribbling und sein Tempo oder skillt den Spieler durch sein Passspiel zu einem starken Verteidiger.

Entscheidet welche Position euer Spieler einnehmen wird. Wird er als Stürmer Tore schießen? Oder spielt ihr lieber in der Verteidigung oder im Mittelfeld? Insgesamt könnt ihr drei Spielstile wählen, sodass ihr zwischen verschiedenen Stilen wechseln könnt und das Match Making vereinfacht. Die Verteilung eurer Skill-Points ist ausschlaggebend dafür, wie schnell ihr vorwärts kommt. Spezialisiert euch für ein starkes Spiel, statt einen Allrounder zu gestalten. Da ihr drei Spielstile zur Wahl habt, könnt ihr eure Skilling perfekt aufteilen.

Was gibt es Neues bei den Pro Clubs?

Zu Beginn sammeln sich alle Spieler in der Lobby, wo ihr die Aufstellung planen könnt. Im Gegensatz zum Vorgänger soll dies durch die Neuerungen nun deutlich einfacher und weniger langatmig sein:

In der Spiel-Lobby seht ihr alle Spieler und ihr habt die Wahl, welche Position ihr besetzen wollt.

seht ihr alle Spieler und ihr habt die Wahl, welche Position ihr besetzen wollt. Wählt einen euer drei Spielstile .

. Spezialisiert euch dann noch auf eure Rolle . Werdet ihr ein Elfmeterschütze oder doch lieber Mannschaftskapitän?

. Werdet ihr ein Elfmeterschütze oder doch lieber Mannschaftskapitän? In der Aufstellung sucht ihr dann die gewünschte Formation aus.

sucht ihr dann die gewünschte Formation aus. Die Einstellungen lassen euch die Wahl, mit welchen Gegnern ihr es zu tun haben wollt und in welchem Trikot ihr eure Mannschaft kleidet.

lassen euch die Wahl, mit welchen Gegnern ihr es zu tun haben wollt und in welchem Trikot ihr eure Mannschaft kleidet. Zuletzt könnt ihr auch noch entscheiden, um was für einen Spieltyp es sich handeln soll. Hier habt ihr die Wahl zwischen Liga-, Pokal- und Freundschaftsspiel.

Habt ihr eure Vorlieben getroffen, kann das Online-Spiel losgehen und ihr kickt euch durch eine breite Möglichkeit an Matches. In diesen sammelt ihr wiederum Erfahrungen, die ihr in die Skills eurer Pros investieren könnt.