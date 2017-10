FIFA 18 - Hunter Returns Lösung: Alle Entscheidungen, Aufgaben und Belohnungen

Mit FIFA 18 kehrt auch der Story-Modus rund um Alex Hunter zurück und mit ihm habt ihr einige Entscheidungen zu fällen, die sich auf die weitere Story von The Journey auswirken. Damit ihr den richtigen Weg wählt, findet ihr hier einen Walkthrough. Außerdem erfahrt ihr alles zu Hunters Aufgaben und den Belohnungen, die auf euch warten.

Ihr wisst nicht mehr genau, was bei The Journey passiert ist? Frischt euer Gedächtnis zum ersten Teil auf und begleitet Alex bei seinem ersten Match im neuen Teil, das unter… ungewohnten Bedingungen stattfindet:



Alex Hunter hat Einiges hinter sich. Im Vorgänger-Teil bei FIFA 17 konnten wir das Jungtalent begleiten und ihm den Weg in die Englischen Topligen eröffnen. Nun treibt es Hunter noch weiter voran und in The Journey: Hunter Returns könnt ihr ihm nun dabei helfen, einer der Top-Profis der Welt zu werden. Dafür müsst ihr aber einige Schwierigkeiten überwinden und Entscheidungen treffen, die euren Werdegang beeinflussen.

Story-Modus: Was gibt es zu beachten?

Ehe wir zum Walkthrough der einzelnen Kapitel vorpreschen, für die natürlich eine Spoiler-Warnung ausgesprochen werden sollte, vorweg ein paar Tipps, die ihr beachten solltet, wenn ihr als Alex Hunter durch die Welt lauft:

Entscheidet ihr euch in einem Spiel nur Alex zu spielen , beeinflusst ihr damit stärker seinen Auftritt und seine Skills. Zudem ist das Erreichen seiner Ziele einfacher.

, beeinflusst ihr damit stärker seinen Auftritt und seine Skills. Zudem ist das Erreichen seiner Ziele einfacher. Simuliert Hunters Training erst später , wenn ihr schon fortgeschritten seid, denn mit dem händischen Training steigert ihr seine Fähigkeiten.

, wenn ihr schon fortgeschritten seid, denn mit dem händischen Training steigert ihr seine Fähigkeiten. Passen ist das A und O. Damit steigert ihr Alex’ Spielerbewertung enorm. Gleiches gilt für gute Tackles und wenn Alex in seiner Position bleibt .

ist das A und O. Damit steigert ihr Alex’ Spielerbewertung enorm. Gleiches gilt für und wenn Alex in seiner . Tore und Vorlagen pushen euer Rating ebenfalls.

pushen euer Rating ebenfalls. Findet eine Balance zwischen Dominanz und Teamplay. Fordert ihr nämlich zu häufig den Ball, riskiert ihr, auf der Bank zu landen.

zu landen. Wie ihr in Verhandlungen und Interviews antwortet, hat direkten Einfluss auf die Story. Seid ihr cool, steigt euer Ansehen beim Trainer und ihr sammelt Spielzeit und damit Einnahmen. Antwortet ihr hingegen hitzköpfig, findet euer Trainer das weniger gut. Stattdessen steigen aber eure Follower-Zahlen.

Mit den Followern bzw. Einnahmen könnt ihr Alex’ Aussehen anpassen, indem ihr nach und nach Objekte freischaltet. Unter Anpassung könnt ihr Hunter dann neue Frisuren, Tattoos und Outfits verpassen.

Walkthrough Kapitel 1: Das Leben

Der Start in Alex Hunters nächsten Abschnitt ist relativ sachte, egal, ob ihr einen alten Spielstand importiert oder von Neuem beginnt. So könnt ihr zwar eine Entscheidung treffen, diese wirkt sich aber noch nicht auf den Storyverlauf aus. Zu Beginn kehrt Alex aus dem Urlaub zurück und wird direkt einmal in eine Trainingseinheit eingebunden. Dabei stellt euch Butler folgende Frage:

Weißt du noch wie Fußball geht?

Kann losgehen : Spielt sofort eine Trainingseinheit (Elf gegen Elf).

: Spielt sofort eine Trainingseinheit (Elf gegen Elf). Ich muss mich erst wieder umstellen: Lernt noch einmal die Basics bei FIFA 18, ehe es zum Training geht.

Außerdem gibt es noch ein paar Aufgaben zu erfüllen, die Alex Karriere weiter vorantreiben. In diesem Kapitel steht ihr vor den folgenden Herausforderungen:



Aufgabe Belohnung Erzielt im Elf-gegen-Elf-Trainingsspiel eine Spielwertung von 8,0 oder besser Spezialbewegung Gebt während der Vorbereitungstour mindestens 10 Schüsse auf das Tor ab 10.000 Follower Gewinnt das Turnier zur Saisonsvorbereitung Tribal-Wappen

Beendet ihr das Kapitel, gibt es eine Real-Madrid-Leihspielkarte sowie eine der MLS.

Walkthrough Kapitel 2: Wieder im Geschäft

Das Training zahlt sich aus, denn Hunters Agent empfängt ihn mit der freudigen Nachricht, dass Real Madrid ihn verpflichten will. Alex’ Begeisterung von einem Wechsel färbt aber nicht auf jeden ab. Sein aktuelles Management sowie Teamkameraden und Fans nehmen es ihm sogar übel. Doch was ein Glück! Michael ist einem Betrüger auf dem Leim gegangen, Real Madrid war nie interessiert. Das gefährdet natürlich Hunters Karriere und ihr habt eine harte Wahl:

Du musst mir glauben!

Das war’s! : Feuert Michael und holt stattdessen euren Dad als Manager ins Boot.

: Feuert Michael und holt stattdessen euren Dad als Manager ins Boot. Sorry, hilf mir bei der Vereinssuche: Behaltet Michael für die restliche Story als Manager.

Wirkliche Auswirkungen hat ein Manager-Wechsel im weiteren Spiel nicht. Dennoch müsst ihr entscheiden, ob ihr Michael Glauben schenken wollt, oder ihn als nicht mehr vertrauenswürdig erachtet. Neben der heftigen Entscheidung stehen zudem wieder Aufgaben auf dem Programm:



Aufgabe Belohnung Erzielt ein Tor im ersten Premier-League-Saisonspiel. Publikumsliebling Erhöht euren Transferwert auf 10 Million Pfund oder mehr 10.000 Follower Holt in den ersten 3 Spielen der Premier League mindestens 6 Punkte Mum-Tattoo

Nach Abschluss des Kapitels wartet wieder eine Belohnung. Dieses Mal ist es Rio Ferdinand als Leihspieler-Karte.

Walkthrough Kapitel 3: Neue Welt

Es ist zwar nicht Real Madrid geworden, doch dafür wagt Hunter erneut den Sprung über den großen Teich, denn das Ausnahmetalent wurde bei LA Galaxyunter Vertrag genommen. Und eine weitere Überraschung wartet auf uns: Alex lernt seine Schwester Kim kennen, von der er bis dato noch nicht einmal wusste, dass sie existierte. Doch davon ist er gar nicht so begeistert und weist sie ab, obwohl sie ihm zu einem Fußball-Spiel von sich einlädt. Auf einer Party sucht er Rat bei Profi Thierry Henry:

Was machst du noch hier?

Möchtest du mitkommen? : Henry begleitet euch mit zum Spiel eurer Schwester und wird daraufhin ein enger Freund.

: Henry begleitet euch mit zum Spiel eurer Schwester und wird daraufhin ein enger Freund. Ich weiß nicht: Henry kommt nicht mit zum Spiel und wird ein Bekannter von Alex, mehr aber auch nicht.

Natürlich ist diese Entscheidung leicht getroffen. Fernab der Vorteile, die man sich durch eine Freundschaft mit einem Profi-Fußballer erhoffen kann, wäre es einfach ärgerlich, diese Chance entwischen zu lassen. Habt ihr diese kaum nennenswerte Entscheidung getroffen, könnt ihr euch an die Aufgaben wagen:



Aufgabe Belohnung Spielt als Kim und holt im Spiel noch ein Remis oder sogar einen Sieg raus. Frisur (Flair) Verpasst Alex eine neue Frisur und absolviert damit ein Spiel. 10.000 Follower Erreicht die MLS Cup-Play-Offs mit LA Galaxy Los Angeles-Tattoo

Nach Kapitel 3 gibt’s die Leihspieler-Karte von Guyasi Zardes.

Walkthrough Kapitel 4: Ausgleich

Die Feiertage halten für Alex ein ganz besonderes Geschenk bereit, denn direkt drei Spitzenvereine wollen ein Hunter-Trikot drucken und ihn unter Vertrag nehmen. Wohin ihr geht, entscheidet ihr in diesem Kapitel.

Wählt den Verein, bei dem ihr unterschreiben möchtet:

Atlético Madrid : Verdient wöchentlich 27.000 €.

: Verdient wöchentlich 27.000 €. Bayern München : Verdient wöchentlich 28.000 €.

: Verdient wöchentlich 28.000 €. PSG: Verdient wöchentlich 25.000 €.

Auf das Wochen-Gehalt kommen zudem noch Bonus-Zahlungen, die es zu vergleichen gilt. Letzten Endes darf aber auch euer Fan-Herz entscheiden. Nun zu den optionalen Herausforderungen:



Aufgabe Belohnung Nehmt an jedem Training teil und spart damit die Trainingssimulationen Führungsspieler Erzielt 5 Tore 10.000 Follower Gewinnt den MLS Cup Bocksprung-Tattoo

Nun gehört auch euer Freund Thierry Henry zu eurer Auswahl an Leihspieler-Karten und ihr könnt ins nächste Kapitel starten.

Walkthrough Kapitel 5: Rückschlag

Hunters Karriere steht unter einem guten Stern, sodass ihr in diesem Kapitel direkt zwei Entscheidungen treffen könnt. Zum einen wird von euch erwartet, euch einen Partner im Sturm zu suchen. Zur Auswahl stehen:

Sturmpartner wählen:

Thomas Müller : Gesamtwertung 86.

: Gesamtwertung 86. Antoine Griezmann : Gesamtwertung 88.

: Gesamtwertung 88. Dele Alli: Gesamtwertung 84.

Auch hier könnt ihr wieder euer Fan-Herz entscheiden lassen. Eigentlich ist diese Entscheidung nämlich nur ein Wohlfühl-Faktor, ehe es etwas bergab geht. Hunter verletzt sich nämlich kurz darauf und fällt für 8 Wochen aus. Damit ihr aber nicht aufs Fußballspielen verzichten müsst, nehmt ihr kurzerhand die Rolle von Danny; einem engen Freund von Alex. Sein Werdegang liegt nur in euren Händen:

Dannys Karriere retten?

Ja : Spielt die kurze Journey von Danny und rettet seine Karriere.

: Spielt die kurze Journey von Danny und rettet seine Karriere. Nein: Überspringt Dannys Journey und lasst ihn damit von den Bestenlisten verschwinden.

Antwortet ihr mit Ja habt ihr ein etwas längeres Kapitel vor euch, bei Nein endet es hingegen sofort. Die Aufgaben, die ihr trotz Alex Verletzung machen könnt, sind diese:



Aufgabe Belohnung Werdet als Danny Teil der Startelf in einem PL-Spiel Zweite Luft Schießt mit eurem Sturmpartner ein Tor. 10.000 Follower Gewinnt mit Danny den EFL Cup Tribal-Tattoo

Da ihr nach diesem Kapitel wieder als Alex weiterspielt, wandert nach Abschluss Danny Williams als Leihspieler in euer Kartendeck.

Walkthrough Kapitel 6: Jeder für sich

Obwohl der Titel es anders vermuten lässt, nehmt ihr jetzt nicht die Rolle des Einzelkämpfers ein. Stattdessen liegt es jetzt an Hunter, seine eigene Karriere wieder in Schwung zu bringen und seinen Verein und damit den Trainer Dino zu retten, denn diese litten ebenfalls unter Alex’ Verletzung. Damit ihr das Finale aber spannungsvoll genießen könnt, fällt ihr hier keine Entscheidung mit Konsequenzen. Stattdessen solltet ihr viel Wert auf die Spiele legen. Die optionalen Aufgaben haben es zudem auch in sich:



Aufgabe Belohnung Erzielt eine Partnerschaftswertung von 10,0 mit eurem Sturmpartner. Teamspieler Schafft zusammen mit eurem Sturmpartner 6 Tore, egal als ob Schütze oder Passgeber.. 10.000 Follower Rettet Dinos Job als Trainer, indem ihr einen Liga- oder Pokal-Titel holt. Schuhe (adidas NEMEZIZ 17.0 Ocean Storm)

Zuletzt könnt ihr euer Leihspieler-Deck durch Thomas Müller, Antoine Griezmann und Dele Alli vervollständigen. Doch die abschließende Belohnung ist eine vollwertige Spielerkarte von Alex Hunter, der dann eine Spielerwertung von 78 aufweist.