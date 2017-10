FIFA 18 - Die besten Bundesliga-Spieler für euren Kader

FIFA 18 ist zurück und damit die üblichen Fragen, die einen beschäftigen, wenn man sein eigenes Ultimate Team zusammenstellt. Was für einen Kader baut man dieses Mal? Bunt durchmischt? Oder doch lieber ein reines Bundesliga-Team? Solltet ihr euch für die letzte Option entscheiden, findet ihr hier die besten Bundesliga-Spieler für euren FUT-Kader.

Habt ihr euer perfektes Team gefunden, könnt ihr euch an die Erfolge wagen, die FIFA 18 für euch bereithält. Zum Beispiel diesen hier. Vorsicht! Nicht, dass euch schwindelig wird:



Plant ihr euer FUT-Team bei FIFA 18 sorgfältig, fällt euch sicherlich schnell auf, dass es Einiges zu beachten gibt. Vor allem bei der Zusammenstellung kommt es auf ein gutes Gespür für die Team-Chemie und Leistungskombination an. Ein schwächeres Mittelfeld kann gut durch eine starke Verteidigung ausgeglichen werden, dafür müsst ihr aber eure Taktik durch eine entsprechende Aufstellung anpassen. Mit welchen Bundesliga-Spielern ihr bei FUT am besten fahrt und wie ihr sie im Spiel bestmöglich einsetzt, erfahrt ihr deshalb hier.

Die stärksten Spieler der Bundesliga für euer Ultimate Team

Natürlich reicht es nicht, nur die besten Bundesliga-Spieler anzuhäufen, wenn ihr keine vernünftige Mannschaftsaufstellung habt. Achtet also darauf, dass euer Team gut ausbalanciert ist und ihr euch eine ausgleichende Mischung zusammenstellt. Dementsprechend findet ihr bei uns auch neben der Auflistung der besten Bundesliga-Spieler bei FIFA 18 eine Aufgliederung in die entsprechenden Positionen in der folgenden Bilderstrecke.



Die 30 besten Bundesliga-Spieler bei FIFA 18 Bilderstrecke starten (30 Bilder)

Sucht ihr eine bestimmte Position, die ihr mit einem Bundesligisten füllen wollt, kommt ihr über die folgenden Links zu den entsprechenden Spielern:

Die besten Torhüter der Bundesliga bei FIFA 18

Die besten Verteidiger der Bundesliga bei FIFA 18

Die besten Mittelfeldspieler der Bundesliga bei FIFA 18

Die besten Stürmer der Bundesliga bei FIFA 18

Unter den 100 stärksten Profis mit den besten Spielerbewertungen, finden sich insgesamt 16 Bundesliga-Spieler. Welche das sind, seht ihr in der folgenden Tabelle:



Spieler Verein Gesamtrating Manuel Neuer FC Bayern München 92 Robert Lewandowski FC Bayern München 91 Arjen Robben FC Bayern München 88 Mats Hummels FC Bayern München 88 Jérôme Boateng FC Bayern München 88 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund 88 Thiago FC Bayern München 88 Arturo Vidal FC Bayern München 87 Franck Ribéry FC Bayern München 86 Sokratis Borussia Dortmund 86 Javi Martínez FC Bayern München 86 Marco Reus Borussia Dortmund 86 Thomas Müller FC Bayern München 86 David Alaba FC Bayern München 86 James Rodriguez FC Bayern München 86 Bernd Leno Bayer Leverkusen 85

Wie zu erwarten findet ihr keine besonders große Auswahl unter den Bundesliga-Vereinen. Vor allem Bayern München dominiert die Tabelle. Erst wenn man die Top 100 verlässt und etwas weiter unten in der Liste sucht, offenbaren sich noch weitere Spieler, die es lohnt, im FUT-Kader aufzunehmen. Zumal die Bayern-Stars zu Beginn kaum zu bezahlen sind.



Spieler Verein Gesamtrating Ralf Fährmann Schalke 04 84 Roman Bürki Borussia Dortmund 84 Timo Horn 1. FC Köln 84 Lukasz Pisczek Borussia Dortmund 83 Yann Sommer Borussia Mönchengladbach 83 Ömer Toprak Borussia Dortmund 83 Shinji Kagawa Borussia Dortmund 83 Emil Forsberg RB Leipzig 83 Niklas Süle FC Bayern München 83 Naby Keita RB Leipzig 83 Rune Almenning Jarstein Hertha BSC 82 Raffael Borussia Mönchengladbach 82 Mario Gomez VfL Wolfsburg 82 Gonzalo Castro Borussia Dortmund 82

Die Bundesliga scheint vor allem ein Garant für hochkarätige Torhüter zu sein, aber auch im Mittelfeld und Sturm gibt es eine nette Auswahl. Welche Spieler ihr am besten in welche Position setzt, könnt ihr der Bilderstrecke entnehmen. Zudem findet ihr dort alle Spielerwerte und die Skill-Punkte des Bundesliga-Stars.