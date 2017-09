FIFA 18 - Alle Preise für Points und Packs im Überblick

In FIFA 18 habt ihr erneut die Möglichkeit, mit Echtgeld FIFA Points zu kaufen, mit denen ihr euch wiederum FUT-Packs gönnen könnt, die euer Ultimate Team aufbauen. Damit ihr die besten Deals macht, rechnen wir euch vor, welche Packs und Points sich für euch am meisten lohnen.

Seht in unserem Video, welche Ikonen es dieses Mal zu FIFA 18 unter die FUT Icons geschafft haben:



FIFA 18 - FUT ICONS: Ronaldo, Nazário, Maradona, Henry, Yashin, Pelé 5 weitere Videos

Bei all den Packs bei FIFA 18 ist es schon fast schwer, den Überblick zu behalten. Lohnt es sich vielleicht eher zwei kleine zu kaufen oder investiert man sofort in ein größeres Set und spart Geld? Wer sich hier schon bei FIFA 17 ausgetobt hat, kennt das Prozedere bereits. Im Vergleich zum Vorgänger hat sich wenig verändert. Auch die Preise bleiben größtenteils gleich. Schaut in unsere Tabellen, um den für euch besten Deal zu machen. Behaltet dabei stets im Auge, dass ihr echtes Geld investiert.

FIFA Points in der Übersicht

Die FIFA Points sind eure virtuelle Währung, mit der ihr Sets und Packs im Shop kaufen könnt. Anders als die FIFA Coins könnt ihr die Points nicht durch Belohnungen oder absolvierte Spiele kriegen, sondern müsst sie gegen Echt-Geld kaufen. Mit einem EA Access-Zugang spart ihr noch einmal etwas. Ab einer gewissen Menge Points erhaltet ihr zudem noch Bonus-Points.



Points Normaler Preis Preis mit EA Access 100 0,99€ 0,89€ 250 2,49€ 2,24€ 500 4,99€ 4,49€ 750 7,49€ 6,74€ 1.050 (50 Bonus-Points) 9,99€ 8,99€ 1.600 (75 Bonus-Points) 14,99€ 13,49€ 2.200 (200 Bonus-Points) 19,99€ 17,99€ 4.600 (600 Bonus-Points) 39,99€ 35,99€ 12.000 (2.000 Bonus-Points) 99,99€ 89,99€

Packs-Preise in der Übersicht

Euer investiertes Geld könnt ihr nun in der Form von FIFA-Points gegen verschiedene FUT-Packs eintauschen. Auch hier profitiert ihr wieder mit Rabatten, besitzt ihr einen EA-Access. Die Umrechnungen erfolgten unter der Prämisse, dass ihr euch 12.000 Points gegönnt habt. Sodass ihr nun die effektiven Euro-Preise für ausgewählte FIFA 18-Sets sehen könnt:



FUT-Pack FIFA-Points Normaler Preis Preis mit EA Access Silber-Pack 50 0,42€ 0,37€ Jumbo Premium Bronze-Pack 50 0,42€ 0,37€ Verbrauchsobjekte-Pack 50 0,42€ 0,37€ Silber-Upgrade-Pack 50 0,42€ 0,37€ Premium Silber-Pack 75 0,62€ 0,56€ Gold Upgrade-Pack 75 0,62€ 0,56€ Gold-Pack 100 0,83€ 0,75€ Gold 13-Pack 100 0,83€ 0,75€ Silber-Spieler-Pack 100 0,83€ 0,75€ Premium Gold-Pack 150 1,25€ 1,12€ Premium Silber-Spieler-Pack 150 1,25€ 1,12€ Jumbo Premium-Silber-Pack 150 1,25€ 1,12€ Premium Gold 13-Pack 150 1,25€ 1,12€ Gold-Spieler-Pack 250 2,08€ 1,87€ Jumbo Premium Gold-Pack 300 2,50€ 2,25€ Premium Gold-Spieler-Pack 350 2,92€ 2,62€ Seltene Verbrauchsobjekte-Pack 400 3,33€ 3,00€ Prime Electrum-Spieler-Pack 400 3,33€ 3,00€ Liga Premium Spieler-Pack 400 3,33€ 3,00€ Liga Premium Spieler-Pack 400 3,33€ 3,00€ Seltenes Gold-Pack 500 4,17€ 3,75€ Seltenes Electrum Spieler-Pack 600 5,00€ 4,50€ Prime Gold-Spieler-Pack 600 5,00€ 4,50€ Mega-Pack 700 5,83€ 5,25€ Seltenes Spieler-Pack 1.000 8,33€ 7,50€ Seltenes Mega-Pack 1.100 9,17€ 8,25€ Jumbo Seltenes Spieler-Pack 2.000 16,67€ 15,00€ Ultimate Pack 2.500 20,83€ 18,75€

Kennt ihr schon die Top 100-Spieler aus FIFA 18? Vielleicht ist einer davon in euren Packs:



Spielerwerte: Das sind die Top 100 Bilderstrecke starten (100 Bilder)

Wollt ihr kein Echt-Geld investieren, könnt ihr die Packs auch mit FIFA Münzen kaufen. Dafür müsst ihr aber mehr Zeit investieren, um an die Coins zu kommen. Folgt dem Link oben im Text, wenn ihr wissen wollt, wie ihr schnell an Coins kommen könnt.